Offiziell! 99ers verpflichten „Weltklasse-Trainer“

„Sowohl fachlich, als auch menschlich Weltklasse“, beschreibt Pinter den neuen Grazer Headcoach. „Ob von Spielern, Trainern oder Managern, ob aus der NHL oder aus Europa – man hört von ihm nur das Allerbeste.“ So liest sich auch die Trainer-Vita von Daniel „Dan“ Lacroix: Zwölf Jahre Assistant Coach in der NHL. Alle zwölf Jahre bei den besten Adressen, neben Tampa Bay und New York Islanders auch bei den Montréal Canadiens und New York Rangers. Seite an Seite mit Allzeit-Trainergrößen wie John Cooper (Tampa Bay) oder Claude Julienne (Montréal). In Europa führte Lacroix die Kölner Haie zudem ins Halbfinale der DEL.