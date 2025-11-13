Vorteilswelt
Daniel Lacroix an Bord

Offiziell! 99ers verpflichten „Weltklasse-Trainer“

Steiermark
13.11.2025 09:31
Daniel „Dan“ Lacroix ist neuer Cheftrainer der Graz99ers.
Daniel „Dan“ Lacroix ist neuer Cheftrainer der Graz99ers.(Bild: Daniel Schäfer Das Sportfoto)

Die „Krone“ hatte bereits spekuliert, jetzt machten es die 99ers offiziell.  Nur 24 Stunden, bevor Freitag (18.30 Uhr) Eishockey-Serienmeister Salzburg erstmals zu Gast ist, präsentierten die Grazer ihren neuen Headcoach: Der Kanadier Dan Lacroix (56) stand bei NHL-Top-Adressen in New York, Montréal und Tampa Bay an der Bande und führte 2019 die Kölner Haie ins DEL-Halbfinale. 

0 Kommentare

Als die Graz99ers mitten im Sortieren mehrerer Dutzend Namen den Wink bekommen hatten, doch ein Auge auf Dan Lacroix zu werfen, wussten sie noch nicht einmal, „ob er überhaupt schon wieder Interesse an einem neuen Trainerjob hat“, sagte Sportdirektor und Interimstrainer Philipp Pinter. Zumal Lacroix, nach einem Jahr privater Auszeit, ein vielerorts gefragter Mann war. Für Graz hatte der Kanadier aber dann ein offenes Ohr.

„Sowohl fachlich, als auch menschlich Weltklasse“, beschreibt Pinter den neuen Grazer Headcoach. „Ob von Spielern, Trainern oder Managern, ob aus der NHL oder aus Europa – man hört von ihm nur das Allerbeste.“ So liest sich auch die Trainer-Vita von Daniel „Dan“ Lacroix: Zwölf Jahre Assistant Coach in der NHL. Alle zwölf Jahre bei den besten Adressen, neben Tampa Bay und New York Islanders auch bei den Montréal Canadiens und New York Rangers. Seite an Seite mit Allzeit-Trainergrößen wie John Cooper (Tampa Bay) oder Claude Julienne (Montréal). In Europa führte Lacroix die Kölner Haie zudem ins Halbfinale der DEL.

Interimscoach Pinter steht in den kommenden beiden Heimspielen hinter der Bande – danach soll ...
Interimscoach Pinter steht in den kommenden beiden Heimspielen hinter der Bande – danach soll Lacroix debütieren.(Bild: Sepp Pail)

Vertrag vorerst für ein Jahr – Start ab Mittwoch
In Graz wird Lacroix, vorerst mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet, am kommenden Dienstag erwartet. Zum ersten Mal seine neue Mannschaft wird er dann beim vormittägigen Mittwoch-Training kennenlernen. Das Debüt als Headcoach der 99ers ist noch von behördlichen Formalitäten abhängig.

Zitat Icon

Dan Lacroix ist genau jenes Kaliber eines Trainers, wie wir uns das vorgestellt und wonach wir gesucht haben. Mit ihm sollte unser aller Ziel, vielleicht sogar den Meistertitel nach Graz zu holen, ermöglicht werden.

99ers-Präsident Herbert Jerich

„Es ist mir eine Ehre und ich sehe es als Privileg, der neue Trainer zu sein und nun zur 99ers-Familie zu gehören“, so Lacroix in einem ersten Statement. „Ich freue mich schon sehr, die Spieler, das Trainerteam, all die Menschen hinter der ganzen Organisation und die Fans kennenzulernen und gemeinsam am Erreichen unserer Ziele zu arbeiten.“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
