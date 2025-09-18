Donald Trump mit fiesem Seitenhieb auf Prinz Harry

Donald Trump hat sich am Donnerstagvormittag von den Royals auf Schloss Windsor verabschiedet, um sich mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zu treffen. „Vielen Dank an alle. Er ist ein großartiger Gentleman und ein großartiger König“, erklärte der US-Präsident zum Abschied.
Schon beim Staatsbankett am Mittwochabend kam Trump aus dem Schwärmen über die Royal Family gar nicht mehr heraus – nicht, ohne mehrerer kleiner Seitenhiebe auf Exil-Royal Prinz Harry, wie die „Daily Mail“ berichtete.
Trump lobte nur William – aber nicht Harry!
Unter anderem lobte Trump Prinz William in seiner Bankett-Rede in den höchsten Tönen, sparte aber gekonnt Prinz Harry aus. „Ich möchte nur sagen, dass Seine Majestät mit Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales, auch einen bemerkenswerten Sohn großgezogen hat“, erklärte der US-Präsident.
Und fuhr fort: „Wirklich erstaunlich. Wir haben Sie kennengelernt und ich denke, Sie werden in Zukunft unglaublichen Erfolg haben. Melania und ich freuen uns sehr, Prinz William wiederzusehen und Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Catherine, so strahlend, gesund und wunderschön zu sehen.“
Außerdem lobte Trump, dass sich König Charles „wie niemand anderer“ für verwundete Veteranen engagiere – und das, obwohl ausgerechnet Prinz Harry mit seinen Invictus Games 2014 ein wahres Herzensprojekt gegründet hatte.
Schon in der Vergangenheit hatte Trump mehrfach Kritik an Prinz Harry geäußert, sogar damit gedroht, ihm im Falle seiner Wiederwahl als US-Präsident das US-Visum zu entziehen.
Melania auf Tour mit Camilla
Während Trump am Donnerstag schließlich nach Chequers, offizieller Landsitz des britischen Premierministers, abreiste, blieb seine Ehefrau Melania noch auf Schloss Windsor.
Die First Lady besuchte gemeinsam mit Königin Camilla die Königliche Bibliothek auf Schloss Windsor und besichtigte Queen Marys Puppenhaus, einen berühmten Miniaturpalast aus den 1920er-Jahren.
Es wurde zwischen 1921 und 1924 vom führenden britischen Architekten Sir Edwin Lutyens für Königin Mary, die Gemahlin von König Georg V., erbaut und enthält winzige Werke von über 1500 der besten Künstler, Handwerker und Hersteller des frühen 20. Jahrhunderts.
Nachdem die First Lady am Vortag mehrfach mit ihren Outfits für Aufsehen gesorgt hatte, legte sie am Donnerstag einen eleganten Auftritt in einem braunen Leder-Kostüm, das aus einem wadenlangen Bleistiftrock und einem passenden Blazer bestand, hin.
Abreise am späten Nachmittag
Später wird Melania gemeinsam mit Prinzessin Kate noch die Pfadfinder treffen, bevor die First Lady in Chequers wieder auf ihren Ehemann trifft. Die Abreise des US-Präsidentenpaares in ihre Heimat ist für den späten Nachmittag geplant.
