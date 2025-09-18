Maler-Symposion: Schauen Sie den Künstlerinnen zu!

Ein Maler-Symposium gibt’s bis Samstag in Illmitz. Besuch ist gerne gesehen.
Fünf Malerinnen sind es, die gemeinsam im „atelier ars-basarani“ in Illmitz bis Samstag die Pinsel schwingen. Helga Petri-Basaran, geboren in Deutschland und seit 2018 mit eigenem Atelier und Galeriebetrieb in Illmitz zuhause, hat zu ihrem letzten Sommermalen in diesem Jahr in ihren Räumlichkeiten in der Oberen Hauptstraße 33 geladen.
Kunst fließen lassen
Seit Montag sind dort mit ihr gemeinsam Vera Maria Wagner aus Halbturn, Elisabeth Szenes aus Weiden am See, Elisabeth Schwandter aus Kärnten und Georgia Maresch aus Wien dabei, ihre Kunst fließen zu lassen. „Nicht zu vergessen unser besonderes Maskottchen, das Huhn ’Amanda’“, lacht die Wahl-Illmitzerin. „Amanda“ war nämlich auf einmal da. „Keine Ahnung, wie sie ins Gehege gelangt ist“, lachen die Damen. Egal: Das Hühnchen ist da und darf bleiben.
Vorbeischauen lohnt sich
Wer „Amanda“ und die fünf Damen kennenlernen möchte: Am Donnerstag und Freitag wird noch gemalt. Nachmittags sind Interessierte gerne gesehene Gäste!
Am Samstag gibt es dann ab 12 Uhr eine Vernissage Matinee, bei der man die in dieser Woche entstandenen Werke auch kaufen kann.
