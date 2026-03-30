Endabrechnung nach Job-Aus war nicht korrekt

Eine burgenländische Arbeitnehmerin erhielt durch die Hilfe der Arbeiterkammer 2026 Euro Nachzahlung. Nach dem Ende ihres Dienstverhältnisses war die Abrechnung seitens des Arbeitgebers nicht korrekt.
Großes Glück hatte eine burgenländische Dienstnehmerin, die im Pflegebereich tätig war und während des Jahres aus ihrem Arbeitsverhältnis ausschied. Nach einem zufälligen Hinweis ließ sie einige Monate später ihre Endabrechnung durch einen Rechtsexperten der Arbeiterkammer überprüfen – glücklicherweise noch innerhalb der geltenden Verfallsfrist. Ergebnis: Anteilige Sonderzahlungen waren nur zur Hälfte abgerechnet worden. Der Frau war ein Betrag von 2026 Euro brutto entgangen.
Abrechnung korrigiert
Nach Intervention des AK-Juristen Martin Sugetich wurde die Abrechnung korrigiert und das Geld nachbezahlt. „Viele Arbeitnehmer verlassen sich darauf, dass ihre Endabrechnung automatisch korrekt ist“, so der Experte. Doch gerade bei Beendigung von Dienstverhältnissen und in diesem Zusammenhang zustehenden Ansprüchen (z.B. Mehr- und Überstunden, Zulagen, Aufwandsentschädigungen usw.) kommt es immer wieder zu Fehlern. „Deshalb empfehlen wir, Abrechnungen zeitnah überprüfen zu lassen, vor allem wegen der – oftmals sehr kurzen -Verfallsfristen“, erklärt Sugetich.
Die Verfallsfristen und die Form der Geltendmachung sind in den einzelnen Kollektivverträgen unterschiedlich geregelt. So kommt es häufig vor, dass Ansprüche nach dem Ablauf von wenigen Monaten nicht mehr verlangt werden können. Die Arbeiterkammer empfiehlt daher, sich rechtzeitig darüber zu informieren.
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