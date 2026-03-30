Endabrechnung nach Job-Aus war nicht korrekt

Abrechnung korrigiert

Nach Intervention des AK-Juristen Martin Sugetich wurde die Abrechnung korrigiert und das Geld nachbezahlt. „Viele Arbeitnehmer verlassen sich darauf, dass ihre Endabrechnung automatisch korrekt ist“, so der Experte. Doch gerade bei Beendigung von Dienstverhältnissen und in diesem Zusammenhang zustehenden Ansprüchen (z.B. Mehr- und Überstunden, Zulagen, Aufwandsentschädigungen usw.) kommt es immer wieder zu Fehlern. „Deshalb empfehlen wir, Abrechnungen zeitnah überprüfen zu lassen, vor allem wegen der – oftmals sehr kurzen -Verfallsfristen“, erklärt Sugetich.