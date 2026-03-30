Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachzahlung erkämpft

Endabrechnung nach Job-Aus war nicht korrekt

Burgenland
30.03.2026 11:00
Für die Frau, die im Pflegebereich beschäftigt war, gab es eine Nachzahlung.
Für die Frau, die im Pflegebereich beschäftigt war, gab es eine Nachzahlung.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Eine burgenländische Arbeitnehmerin erhielt durch die Hilfe der Arbeiterkammer 2026 Euro Nachzahlung. Nach dem Ende ihres Dienstverhältnisses war die Abrechnung seitens des Arbeitgebers nicht korrekt. 

0 Kommentare

Großes Glück hatte eine burgenländische Dienstnehmerin, die im Pflegebereich tätig war und während des Jahres aus ihrem Arbeitsverhältnis ausschied. Nach einem zufälligen Hinweis ließ sie einige Monate später ihre Endabrechnung durch einen Rechtsexperten der Arbeiterkammer überprüfen – glücklicherweise noch innerhalb der geltenden Verfallsfrist. Ergebnis: Anteilige Sonderzahlungen waren nur zur Hälfte abgerechnet worden. Der Frau war ein Betrag von 2026 Euro brutto entgangen.

AK-Jurist Martin Sugetich erkämpfte die Nachzahlung.
AK-Jurist Martin Sugetich erkämpfte die Nachzahlung.(Bild: AK)

Abrechnung korrigiert
Nach Intervention des AK-Juristen Martin Sugetich wurde die Abrechnung korrigiert und das Geld nachbezahlt. „Viele Arbeitnehmer verlassen sich darauf, dass ihre Endabrechnung automatisch korrekt ist“, so der Experte. Doch gerade bei Beendigung von Dienstverhältnissen und in diesem Zusammenhang zustehenden Ansprüchen (z.B. Mehr- und Überstunden, Zulagen, Aufwandsentschädigungen usw.) kommt es immer wieder zu Fehlern. „Deshalb empfehlen wir, Abrechnungen zeitnah überprüfen zu lassen, vor allem wegen der – oftmals sehr kurzen -Verfallsfristen“, erklärt Sugetich.

Lesen Sie auch:
Jetzt im Herbst sind grippale Infekte keine Seltenheit. Doch wer krank ist, sollte auch zum Arzt ...
Kranke Arbeitswelt
Job-Kündigungen im Krankenstand nehmen zu
14.09.2025

Die Verfallsfristen und die Form der Geltendmachung sind in den einzelnen Kollektivverträgen unterschiedlich geregelt. So kommt es häufig vor, dass Ansprüche nach dem Ablauf von wenigen Monaten nicht mehr verlangt werden können. Die Arbeiterkammer empfiehlt daher, sich rechtzeitig darüber zu informieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
30.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
6° / 10°
Symbol stark bewölkt
Güssing
7° / 10°
Symbol bedeckt
Mattersburg
5° / 10°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
5° / 10°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
6° / 10°
Symbol bedeckt

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
164.451 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
147.543 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
89.877 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
833 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Mehr Burgenland
Wellness im Trend
Avita-Therme wieder zurück in der Erfolgsspur
Heftige Kritik
Lkw-Maut: Wirtschaft warnt vor höheren Kosten
Spaß in den Ferien
Dem Frühling mit einem Ausflug nachhelfen
Pflegeheim-Betreiberin
„Habe im Rahmen der Richtlinien gehandelt“
Jetzt nachrüsten
Rauch ist der unmerkliche Killer bei Bränden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf