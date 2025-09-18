Vorteilswelt
Pizzera & Jaus in Love

Ein Duo – und beide (wieder) vergeben

Adabei Österreich
18.09.2025 10:07
Allroundkünstler und Publikumslieblinge: Jaus und Pizzera.
Allroundkünstler und Publikumslieblinge: Jaus und Pizzera.(Bild: Andreas Tischler)

Seit August 2023 war es still um Paul Pizzera in Sachen Liebe – nach dem Aus mit Valerie Huber gab es keine Schlagzeilen mehr. Während Otto Jaus seit 2019 glücklich verheiratet ist, sorgt nun aber auch Pizzera für private News: Der steirische Entertainer soll wieder verliebt sein ...

Es ist schon ein Zeiterl her, dass wir in Sachen Liebe etwas vom Musikkabarett-Duo Paul Pizzera (37) und Otto Jaus (42) gehört haben. Gut, Letzterer ist in festen Händen, lebt gemeinsam mit seiner Ehefrau (sie heirateten 2019), der Schauspielerin Eva-Maria Frank (37).

Bei Pizzera hingegen herrschte eine Zeit lang großes Mediengedöns, als es im August 2023 hieß, dass er und Schauspielerin Valerie Huber (29) kein Paar mehr sind. Seither gab es keine Liebesschlagzeilen mehr um den steirischen Allroundentertainer.

Endlich wieder in Love: Paul Pizzera (re.) soll endlich wieder verliebt sein.
Endlich wieder in Love: Paul Pizzera (re.) soll endlich wieder verliebt sein.(Bild: Moritz Schell)

Wobei der „Krone“ nun ein Vögelchen zwitscherte, dass es längst wieder gefunkt hat. Eine Burgenländerin soll sein Herz erobert haben. Wann sie erstmals gemeinsam und offiziell auftreten werden, dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
