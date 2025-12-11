VIPS bei Unterreiner

Obonya & Co: Stars sorgen für Gänsehaut & Hoffnung

Adabei-TV Clips
11.12.2025 16:01
Beim Weihnachtskonzert von Clemens Unterreiner kamen Künstler und Promis zusammen, um den Verein „Hilfstöne“ zu unterstützen. Mit Erfolg: 34.185 Euro gehen an Menschen in Not. Künstlerische Unterstützung gab es von Stars wie Cornelius Obonya, und auch im Publikum waren heimische VIPs vertreten, wie etwa Publikumsliebling Marianne Mendt. 

Folgen Sie uns auf