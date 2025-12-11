Obonya & Co: Stars sorgen für Gänsehaut & Hoffnung

Beim Weihnachtskonzert von Clemens Unterreiner kamen Künstler und Promis zusammen, um den Verein „Hilfstöne“ zu unterstützen. Mit Erfolg: 34.185 Euro gehen an Menschen in Not. Künstlerische Unterstützung gab es von Stars wie Cornelius Obonya, und auch im Publikum waren heimische VIPs vertreten, wie etwa Publikumsliebling Marianne Mendt.