Strafe droht! Eklat überschattet PSG-Auftaktsieg

Denn schon in der vergangenen Saison wurde der Verein aus der französischen Hauptstadt für ähnliche Vorfälle bestraft – auch die Ultratribüne wurde damals für ein Spiel gesperrt. Am Sonntag steht zudem das brisante Aufeinandertreffen der beiden Vereine in Marseille an – mal sehen, ob die Liga bis dahin auf die Vorfälle reagiert.