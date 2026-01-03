Max Verstappen überrascht mit Horner-Geständnis

„Es ist immer schwierig, man knüpft ein Band mit Christian und erreicht so viel – besonders 2021 (Anm. d. Red.: Verstappens erster WM-Titel), all diese Momente“, meinte Verstappen. „Das vergisst man nie. Christian ist für mich wirklich durchs Feuer gegangen.“ Trotz der Trennung hatte Verstappen weiterhin bei „jedem Rennen“ Kontakt zu Horner: „Am Freitag, Samstag und Sonntag, gewöhnlich via Textnachricht. Aber auch an Feiertagen zum Beispiel. Jede Woche.“