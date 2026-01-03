Vorteilswelt
„Jede Woche“

Max Verstappen überrascht mit Horner-Geständnis

Formel 1
03.01.2026 08:01
Christian Horner (li.) und Max Verstappen
Christian Horner (li.) und Max Verstappen(Bild: Sepp Pail)

Max Verstappen hat mit einem überraschenden Geständnis zu seinem Ex-Teamchef Christian Horner aufhorchen lassen. Der Niederländer spreche noch immer „jede Woche, jedes Rennen“ mit dem Briten, verriet der vierfache Formel-1-Weltmeister.

„Die Dinge liefen nicht sonderlich gut für das Team“, analysierte Verstappen im Gespräch mit „Viaplay“ die erste Hälfte der vergangenen Saison. Und dann brach noch „etwas Unruhe“ aus. Im Juli war Horner schließlich aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden.

„Es ist immer schwierig, man knüpft ein Band mit Christian und erreicht so viel – besonders 2021 (Anm. d. Red.: Verstappens erster WM-Titel), all diese Momente“, meinte Verstappen. „Das vergisst man nie. Christian ist für mich wirklich durchs Feuer gegangen.“ Trotz der Trennung hatte Verstappen weiterhin bei „jedem Rennen“ Kontakt zu Horner: „Am Freitag, Samstag und Sonntag, gewöhnlich via Textnachricht. Aber auch an Feiertagen zum Beispiel. Jede Woche.“

Lesen Sie auch:
Christian Horner
Gemunkel wird lauter
Ex-„Oberbulle“ Horner steht vor Formel-1-Comeback
01.01.2026
„Gute Dinge“
Neue F1-Ära: Verstappens Manager enthüllt Details
21.12.2025
Deal am 24. offiziell
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
25.12.2025

Vor Formel-1-Comeback
Horner war seit 2005 Chef des Red-Bull-Teams gewesen. Der Rennstall gewann in seiner Ära acht Fahrer-WM-Titel (vier Sebastian Vettel, vier Max Verstappen) und sechs bei den Konstrukteuren. Nun winkt sein Formel-1-Comeback: Der 52-jährige Brite soll beim Nachzügler-Team Alpine einsteigen wollen und dafür inzwischen einige finanzstarke Investoren parat haben.

Folgen Sie uns auf