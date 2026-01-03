Max Verstappen überrascht mit Horner-Geständnis

Max Verstappen hat mit einem überraschenden Geständnis zu seinem Ex-Teamchef Christian Horner aufhorchen lassen. Der Niederländer spreche noch immer „jede Woche, jedes Rennen“ mit dem Briten, verriet der vierfache Formel-1-Weltmeister.
„Die Dinge liefen nicht sonderlich gut für das Team“, analysierte Verstappen im Gespräch mit „Viaplay“ die erste Hälfte der vergangenen Saison. Und dann brach noch „etwas Unruhe“ aus. Im Juli war Horner schließlich aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden.
„Es ist immer schwierig, man knüpft ein Band mit Christian und erreicht so viel – besonders 2021 (Anm. d. Red.: Verstappens erster WM-Titel), all diese Momente“, meinte Verstappen. „Das vergisst man nie. Christian ist für mich wirklich durchs Feuer gegangen.“ Trotz der Trennung hatte Verstappen weiterhin bei „jedem Rennen“ Kontakt zu Horner: „Am Freitag, Samstag und Sonntag, gewöhnlich via Textnachricht. Aber auch an Feiertagen zum Beispiel. Jede Woche.“
Vor Formel-1-Comeback
Horner war seit 2005 Chef des Red-Bull-Teams gewesen. Der Rennstall gewann in seiner Ära acht Fahrer-WM-Titel (vier Sebastian Vettel, vier Max Verstappen) und sechs bei den Konstrukteuren. Nun winkt sein Formel-1-Comeback: Der 52-jährige Brite soll beim Nachzügler-Team Alpine einsteigen wollen und dafür inzwischen einige finanzstarke Investoren parat haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.