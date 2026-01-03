Dortmund trennt sich von einem Kovac-Assistenten

LIVE: Scheib auf Rang vier, Robinson schon draußen
Veränderung zum Jahresauftakt: Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund hat sich vom bisherigen Standard-Experten Alex Clapham vorzeitig getrennt.
„Sein Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass wir jetzt getrennte Wege gehen“, sagte Cheftrainer Niko Kovac zum Trainingsstart im neuen Jahr im spanischen Marbella.
Der 36-jährige Engländer hatte sein Aus beim BVB zuvor selbst über eine Internet-Plattform verkündet. Clapham war einst von Kovacs Vorgänger Nuri Sahin geholt worden.
