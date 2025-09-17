Konferenz: Liverpool, Inter und PSG ab 21 Uhr LIVE

Liverpool als heißer Titelkandidat

Heißester Titelkandidat für die Buchmacher ist nach einer breit angelegten Offensive am Transfermarkt Liverpool. Die um 485 Millionen Euro verstärkten „Reds“ sind zum Auftakt an der Anfield Road gegen Diego Simeones Atletico gefordert. Die Madrilenen sind in der neuen Saison noch nicht in Schwung gekommen. In LaLiga gelang in vier Runden erst am vergangenen Samstag mit einem 2:0 gegen Villarreal der erste Sieg.