Konferenz: Liverpool, Inter und PSG ab 21 Uhr LIVE

1. Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: Der FC Liverpool empfängt Atlético Madrid, Paris Saint-Germain trifft auf Atalanta Bergamo und Ajax Amsterdam gegen Inter Mailand. Wir berichten ab 21 Uhr LIVE in der Konferenz – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Paris Saint-Germain startet die Mission Titelverteidigung gegen Atalanta Bergamo. Wichtigster Wechsel bei den Franzosen im Sommer war jener im Gehäuse. Der um 40 Millionen Euro aus Lille geholte Lucas Chevalier verdrängte Gianluigi Donnarumma, der daraufhin zu Manchester City weiterzog. Ein Qualitätsverlust scheint beim Team von Luis Enrique keiner gegeben.
Liverpool als heißer Titelkandidat
Heißester Titelkandidat für die Buchmacher ist nach einer breit angelegten Offensive am Transfermarkt Liverpool. Die um 485 Millionen Euro verstärkten „Reds“ sind zum Auftakt an der Anfield Road gegen Diego Simeones Atletico gefordert. Die Madrilenen sind in der neuen Saison noch nicht in Schwung gekommen. In LaLiga gelang in vier Runden erst am vergangenen Samstag mit einem 2:0 gegen Villarreal der erste Sieg.
