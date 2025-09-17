Vorteilswelt
Champions League

Konferenz: Liverpool, Inter und PSG ab 21 Uhr LIVE

Champions League
17.09.2025 05:09
Wie starten die „Reds“ in die Königsklasse?
Wie starten die „Reds“ in die Königsklasse?(Bild: AFP/APA/Darren Staples)

1. Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: Der FC Liverpool empfängt Atlético Madrid, Paris Saint-Germain trifft auf Atalanta Bergamo und Ajax Amsterdam gegen Inter Mailand. Wir berichten ab 21 Uhr LIVE in der Konferenz – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Paris Saint-Germain startet die Mission Titelverteidigung gegen Atalanta Bergamo. Wichtigster Wechsel bei den Franzosen im Sommer war jener im Gehäuse. Der um 40 Millionen Euro aus Lille geholte Lucas Chevalier verdrängte Gianluigi Donnarumma, der daraufhin zu Manchester City weiterzog. Ein Qualitätsverlust scheint beim Team von Luis Enrique keiner gegeben.

Liverpool als heißer Titelkandidat
Heißester Titelkandidat für die Buchmacher ist nach einer breit angelegten Offensive am Transfermarkt Liverpool. Die um 485 Millionen Euro verstärkten „Reds“ sind zum Auftakt an der Anfield Road gegen Diego Simeones Atletico gefordert. Die Madrilenen sind in der neuen Saison noch nicht in Schwung gekommen. In LaLiga gelang in vier Runden erst am vergangenen Samstag mit einem 2:0 gegen Villarreal der erste Sieg.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
