Junge Kirtagsbesucher bevorzugen es alkoholfrei

Preislich macht der Promille-Unterschied zumindest beim Bier keinen Unterschied. Die klassische Maß Stiegl-Goldbräu kostet heuer 13,80 Euro. Die alkoholfreie Radler-Variante ebenso. Genau einen Euro mehr als im Vorjahr verlangen die Wirte dafür. Das entspricht einer Preissteigerung von rund acht Prozent. Gleich bleibt das Pfand: Fünf Euro Einsatz muss für Gläser bezahlt werden, zwei für Plastikflaschen.