Umstrittenes WM-Debüt! Sicherheitssorgen in Ruanda

Vor 31 Jahren erschütterte Völkermord das Land

Kritik an der Unterstützung der M23-Rebellen, denen nach der Eroberung von zwei ostkongolesischen Provinzhauptstädten Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen wurden, weist Ruanda jedoch zurück. Das Land erklärte, seine Grenzen sowie die Tutsi-Minderheit im Ostkongo zu verteidigen. Unter anderen Österreichs Außenministerium rät weiterhin von Reisen in das Grenzgebiet ab. 31 Jahre ist es her, dass Ruanda durch einen grausamen Völkermord in den Fokus der Weltöffentlichkeit geriet. Damals hatten radikale Milizen der Volksgruppe der Hutu in nur 100 Tagen mindestens 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit und gemäßigte Hutu ermordet.