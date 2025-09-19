Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Kritik ist groß

Umstrittenes WM-Debüt! Sicherheitssorgen in Ruanda

Sport-Mix
19.09.2025 07:22
Favorit Tadej Pogacar
Favorit Tadej Pogacar(Bild: Birbaumer Christof)

Zweifel an der Sicherheit, politische Debatten um den Gastgeber und Absagen vieler Topstars: Vor der Afrika-Premiere der am Sonntag beginnenden Straßenrad-WM in Ruanda verstummen die Misstöne nicht. Kritiker werfen dem Land vor, mit dem Großereignis seine Sportswashing-Strategie fortzusetzen, um das Image aufzupolieren. Der Rad-Weltverband UCI sieht hingegen eine notwendige Internationalisierung, sportlich sind alle Augen auf Vierfach-Toursieger Tadej Pogacar gerichtet.

0 Kommentare

Pogacar gilt im Zeitfahren er als größter Konkurrent des belgischen Titelverteidigers Remco Evenepoel, im Straßenrennen hat der Slowene weit weniger Gegenwehr zu erwarten. Nicht nur fehlt Vuelta-Sieger Jonas Vingegaard, auch dessen dänischer Landsmann Mads Pedersen (Weltmeister 2019), Wout van Aert, Joao Almeida oder Mathieu van der Poel glänzen durch Abwesenheit. So wie auch die Österreicher. Nur bei den Frauen nimmt Anna Kiesenhofer das Zeitfahren in Angriff, Carina Schrempf den Straßenbewerb.

Tadej Pogacar ist der große Gejagte.
Tadej Pogacar ist der große Gejagte.(Bild: AP/Christopher Katsarov)

Europarat forderte Absage
Für Brisanz sorgt aber ohnehin der Austragungsort. Das kleine Land im Osten Afrikas drängt mit Macht auf eine größere Rolle in der Sportwelt. Sogar als Gastgeber für ein Formel-1-Rennen bringt sich Ruanda ins Gespräch. Im Fußball prangt der Slogan der Tourismus-Initiative „Visit Rwanda“ auf Trikots und Werbebanden von internationalen Spitzenklubs – darunter Arsenal, Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Atletico Madrid.

  Die Rad-Gemeinde beschäftigen aber der Ärger über teure Hotels, Bedenken wegen der medizinischen Versorgung vor Ort und dazu die Nachrichten um Ruandas Rolle im Konflikt mit dem Kongo. Im Vorfeld forderte sogar der Europarat die UCI dazu auf, dem Land die Austragung zu entziehen – mit Verweis auf die ungenügende Menschenrechtslage und die Einmischung im militärischen Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo.

Vor 31 Jahren erschütterte Völkermord das Land
Kritik an der Unterstützung der M23-Rebellen, denen nach der Eroberung von zwei ostkongolesischen Provinzhauptstädten Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen wurden, weist Ruanda jedoch zurück. Das Land erklärte, seine Grenzen sowie die Tutsi-Minderheit im Ostkongo zu verteidigen. Unter anderen Österreichs Außenministerium rät weiterhin von Reisen in das Grenzgebiet ab. 31 Jahre ist es her, dass Ruanda durch einen grausamen Völkermord in den Fokus der Weltöffentlichkeit geriet. Damals hatten radikale Milizen der Volksgruppe der Hutu in nur 100 Tagen mindestens 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit und gemäßigte Hutu ermordet.

Lesen Sie auch:
„Krone oder Kasperl“
„Schwierig, wenn der Sport dafür missbraucht wird“
15.09.2025

Der seit rund 25 Jahren regierende Staatschef Kagame hat das Land nach Ansicht seiner Befürworter inzwischen wirtschaftlich stabilisiert und vereint. Menschenrechtsorganisationen stellten hingegen fest, dass Opposition und freie Presse in dem Land drangsaliert werden. Heikle Themen wie diese dürften bei aller Radsport-Begeisterung in Ruanda auch vom WM-Spektakel in Kigali nicht gänzlich an den Rand gedrängt werden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Sport-Mix
Die Kritik ist groß
Umstrittenes WM-Debüt! Sicherheitssorgen in Ruanda
Pickleball-EM
„Schnitzel Hawaii“ ist Österreichs „Geheimwaffe“
Jetzt abstimmen
Wählen Sie hier den Aufsteiger des Jahres!
Schlappe für Komiker
Fix! Becker gewinnt Rechtsstreit gegen Pocher
McLaughlin-Levrone
47,78! Nur Hauch fehlt US-Ass zum Uralt-Weltrekord

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf