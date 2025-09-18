Vorteilswelt
Was ist da nur los?

Bella Hadid postet Schock-Fotos aus Krankenhaus

Society International
18.09.2025 15:00
Bella Hadid zeigt sich ungeschminkt, verweifelt und leidend auf ihren neuen Fotos.
Bella Hadid zeigt sich ungeschminkt, verweifelt und leidend auf ihren neuen Fotos.(Bild: Instagram.com/BellaHadid)

Supermodel Bella Hadid hat auf Instagram zahlreiche Fotos gepostet, die sie im Krankenhausbett zeigen. Die 28-Jährige bekommt Infusionen, wirkt erschöpft, ihr Gesicht ist gerötet, sie weint. Fans sind in großer Sorge. 

Bella wurde 2012 mit Lyme-Borreliose diagnostiziert. Sie spricht offen über die „unsichtbaren Leiden“ und wie sehr die Krankheit ihren Alltag belastet – trotz äußerem Erfolg und Unterstützung durch Familie und Fans.

Sowohl ihre Schwester Gigi als auch ihre Mutter Yolanda Hadid reagierten unter dem Post mit liebevollen Worten und Unterstützung. Immer wieder ist sie aus diesem Grund in ärztlicher Behandlung (siehe Posting unten).

Yolanda bezeichnete Bella als „Lyme warrior“ („Kämpferin gegen Lyme“), eine Krankheit, mit der Bella schon seit ihrer Kindheit kämpft. Ihre Mutter hat diese ebenso, so „Page Six“.

Lyme-Borreliose

  • Die Lyme-Borreliose, auch Lymekrankheit genannt, ist eine Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Borrelia burgdorferi verursacht wird.
  • Die Ansteckung erfolgt durch den Stich einer Zecke, die zuvor ein infiziertes Tier gestochen hat.

In der Bildunterschrift schreibt Bella: „I’m sorry I always go MIA I love you guys.“ („Es tut mir leid, dass ich immer mal untertauche, ich liebe euch.”) Die Zeit vertreibt sie sich mit Kartenspielen, Pizza in einem flauschigen Pikachu-Outfit. 

