„Auf dem richtigen Weg – oder eine Eintagsfliege?“

„Zweiter in Zandvoort, Sieg in Monza – die Bilanz ist nicht schlecht“, gibt Marko zu Bedenken, „jetzt wird sich weisen, ob der Trend weiter Gültigkeit hat, dass wir das Auto in das Fenster gebracht haben, damit es so funktioniert, dass wir wieder vorne mitmischen können. Das wird jetzt die Bewährungsprobe: Sind wir auf dem richtigen Weg? Oder war es eine Eintagsfliege.“ Die Strecke in Baku kommt zumindest der „Papaya-Konkurrenz“ nicht unbedingt entgegen: „McLaren braucht Strecken mit viel Abtrieb, dann sind sie fast unschlagbar. Aber das ist hier nicht der Fall.“