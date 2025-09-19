Nach Gerüchten: Verstappen setzt klares Zeichen

Max Verstappen will – zumindest vorerst – nichts von einem Abschied von Red Bull Racing wissen. „Wir sind schon lange zusammen und ich mag es noch immer“, erklärte der Weltmeister gegenüber Sky und dementierte damit Gerüchte, er würde zu Mercedes oder Ferrari wechseln.
Dass Verstappen im Red-Bull-Boliden noch immer das Zeug zum Gewinnen hat, stellte er in Monza eindrucksvoll unter Beweis, der Niederländer überquerte die Ziellinie knapp 20 Sekunden vor den beiden Verfolgern von McLaren.
„Traum ist immer noch da“
Um den WM-Titel wird der amtierende Champion heuer zwar nicht mehr fahren, Verstappen sieht dennoch keinen Grund, seine Koffer zu packen. „Ich habe auch immer gesagt, dass ich hier gerne bis zum Ende fahren wollen würde. Das ist immer der Traum gewesen – und der ist immer noch da“, so der 27-Jährige.
Hinzu kommt: 2025 greifen neue Chassis- und Motorenregeln, die Karten werden also neu gemischt. Allerdings erwarten den österreichisch-britischen Rennstall einige neue Herausforderungen, startet das Team doch mit einem eigenen Motor in eine neue Ära. Verstappen will Teil des Abenteuers sein ...
