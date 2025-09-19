Nach Gerüchten: Verstappen setzt klares Zeichen

„Traum ist immer noch da“

Um den WM-Titel wird der amtierende Champion heuer zwar nicht mehr fahren, Verstappen sieht dennoch keinen Grund, seine Koffer zu packen. „Ich habe auch immer gesagt, dass ich hier gerne bis zum Ende fahren wollen würde. Das ist immer der Traum gewesen – und der ist immer noch da“, so der 27-Jährige.