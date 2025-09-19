Familiencamp in bosnischen Bihac geschlossen

Wasserversorgung könnte bei größerer Auslastung Problem sein

Aktuell beherbergt das Camp Lipa rund 200 Personen. Insgesamt hat es eine Kapazität von 1500 Personen. Sollte die Zahl der ankommenden Flüchtlinge aber wieder steigen, würde die Trinkwasserzufuhr sowie die Abwasserentsorgung ein Problem darstellen, betonte Sedić. Darauf habe man bereits „vor Jahren“ hingewiesen. „Die 500.000 Euro, die Österreich und die EU in den Internierungstrakt investiert haben, hätte man in eine bessere Wasserversorgung investieren können“, kritisierte der Bürgermeister. „Jetzt heißt es, es sei nicht genug Geld dafür da.“