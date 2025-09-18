Fotos sollen Brigitte Macrons Geschlecht belegen

„Globale Erniedrigungs-Kampagne“

Das französische Präsidentenpaar, das im US-Bundesstaat Delaware die Klage eingereicht hat, wirft der 36-Jährigen vor, wissentlich Falschbehauptungen verbreitet zu haben. Auf Gesuche der Macrons, die Inhalte zurückzuziehen, habe sie mit weiteren Unwahrheiten reagiert, heißt es in Gerichtsdokumenten, die mehreren US-Medien vorliegen. So habe sie etwa behauptet, dass Brigitte und Emmanuel Macron miteinander verwandt seien.