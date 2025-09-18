Vorteilswelt
Verleumdungsklage

Fotos sollen Brigitte Macrons Geschlecht belegen

Ausland
18.09.2025 17:26

Die rechte US-Influencerin Candace Owens behauptet, dass die französische First Lady ursprünglich als Mann zur Welt gekommen ist. Deshalb sieht sie sich mit einer Verleumdungsklage von Emmanuel und Brigitte Macron konfrontiert. Das Präsidentenehepaar will vor Gericht mittels Fotos und wissenschaftlichen Beweisen Owens‘ Behauptungen ein für allemal widerlegen.

„Das sind alles Materialien, die wir beabsichtigen, vor Gericht vorzulegen, damit es alle sehen können“, sagte Macron-Anwalt Tom Clare am Donnerstag im BBC-Podcast „Fame Under Fire“. Clare war zuvor nach Fotos gefragt worden, die Brigitte gegebenenfalls schwanger oder beim Großziehen ihrer Kinder zeigten.

Candace Owens (siehe unten rechts) hat in rechten Zirkeln eine große Reichweite, Millionen Abonnenten auf YouTube und rund sieben Millionen auf der Plattform X. 2024 verweigerte die australische Regierung Owens die Einreise und verwies auf die Verbreitung falscher Behauptungen über den Holocaust oder Muslime durch sie.

Der Jurist ging nicht darauf ein, wie genau die wissenschaftlichen Beweise aussehen werden. „Es ist natürlich unglaublich zudringlich für diese Familie, ins Gericht zu gehen und diese Beweise vorzulegen“, kommentierte der Anwalt. Die Klage sei aber nicht leichtfertig eingereicht worden, sondern vollständig durchdacht gewesen.

Brigitte und Emmanuel Macron nach ihrem Wahlsieg im Jahr 2017
Brigitte und Emmanuel Macron nach ihrem Wahlsieg im Jahr 2017(Bild: APA/AP)

„Globale Erniedrigungs-Kampagne“
Das französische Präsidentenpaar, das im US-Bundesstaat Delaware die Klage eingereicht hat, wirft der 36-Jährigen vor, wissentlich Falschbehauptungen verbreitet zu haben. Auf Gesuche der Macrons, die Inhalte zurückzuziehen, habe sie mit weiteren Unwahrheiten reagiert, heißt es in Gerichtsdokumenten, die mehreren US-Medien vorliegen. So habe sie etwa behauptet, dass Brigitte und Emmanuel Macron miteinander verwandt seien.

Die Macrons seien durch diese Behauptungen zum Opfer einer „globalen Erniedrigungs-Kampagne“ geworden, die „invasiv, entmenschlichend und zutiefst unfair“ sei, heißt es in der Klage, die 22 Anklagepunkte umfasst. Owens hält weiterhin an ihren Aussagen fest.

Folgen Sie uns auf