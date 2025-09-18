Duo wollte über Lichtkuppel in Firma einbrechen

Schon am Dienstag war es im Raum Villach zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Unternehmen und zu zwei Einbrüchen gekommen. Daher rückten am Mittwoch gleich mehrere Streifen aus: Polizisten aus Spittal, Möllbrücke und Radenthein sowie die Diensthundestreife aus Paternion. Die Beamten konnten Einspruchsspuren und Schuhsohlenabdrücke bei der Lichtkuppel des Firmenobjektes feststellen.