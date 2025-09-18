Vorteilswelt
Anrainer hörte Alarm

Duo wollte über Lichtkuppel in Firma einbrechen

Kärnten
18.09.2025 08:07
Polizeibeamte mehrerer Inspektionen und eine Diensthundestreife mussten am späten Mittwochabend ...
Polizeibeamte mehrerer Inspektionen und eine Diensthundestreife mussten am späten Mittwochabend in Oberkärnten ausrücken, wo es einen versuchten Einbruchsdiebstahl gegeben hatte.

Ein aufmerksamer Anrainer konnte Mittwoch gegen 20.45 Uhr akustische Signale einer Alarmanlage wahrnehmen und verständigte die Polizei: Einbrecher hatten versucht, in eine Spittaler Firma einzudringen.

Schon am Dienstag war es im Raum Villach zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Unternehmen und zu zwei Einbrüchen gekommen. Daher rückten am Mittwoch gleich mehrere Streifen aus: Polizisten aus Spittal, Möllbrücke und Radenthein sowie die Diensthundestreife aus Paternion. Die Beamten konnten Einspruchsspuren und Schuhsohlenabdrücke bei der Lichtkuppel des Firmenobjektes feststellen.

Schraube des versuchten Einbruches bei Verdächtigen
Auf einem Parkplatz fiel ihnen ein Auto mit steirischem Kennzeichen auf – darin saßen zwei rumänische Staatsbürger, eine Frau (35) und ein Mann (40). Sie hatten eine zehn Zentimeter Metallschraube bei sich, mit der das Absturzgitter bei der Lichtkuppel befestigt gewesen war.

Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen; der Mann versuchte zu flüchten, indem er einen Fenstergriff aus der Verankerung riss – erheblicher Sachschaden entstand.

Weitere Erhebungen laufen.

Kärnten

Folgen Sie uns auf