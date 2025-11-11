Jugendlicher räumte 17 Selbstbedienungsläden aus

Erfolg für Villacher Polizisten: Durch Zufall erwischten sie einen Seriendieb. Der 16-Jährige hatte sich gleich 17 Mal in Selbstbedienungsläden bedient, ohne zu zahlen.
Eine Streife hat den jungen Burschen aufgegriffen, nachdem er sich mit einem Rucksack von dem Selbstbedienungsladen entfernte und auffällig verhielt. Die Beamten durchsuchten seinen Rucksack und fanden mehrere abgepackte Lebensmittel. Einen Beleg hatte der 17-Jährige nicht und bei der Befragung kapitulierte er: „Im Gespräch mit den Beamten gab der 16-Jährige schließlich zu, in den vergangenen Wochen insgesamt 17 weitere gleichartige Diebstähle von Lebensmitteln im Gesamtwert von mehreren hundert Euro begangen zu haben“, bestätigt die Polizei. Der Jugendliche wird angezeigt.
