Barca: Zweitschlechtester Wert des Jahrhunderts

„So ein Trainer bin ich nicht“

Trainer Hansi Flick sieht dennoch keinen Grund, seine Spielanlage zu überdenken. „Come on“, reagierte er nach dem Brügge-Spiel auf eine Journalistenfrage dezent genervt: „Das habe ich doch gerade beantwortet.“ Sein Ansatz: „Ich bin nicht der Trainer, der jetzt alles ändert. Es geht nicht darum, die Spielanlage zu ändern. Wir sind Barca!“ Und dieses Barca werde sich trotz aller Probleme nicht „hinten verbarrikadieren und dann im letzten Drittel verteidigen“. Stattdessen gehe es viel mehr um aktives und intensives Spielen – mit und ohne Ball, so Flick.