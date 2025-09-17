FC Bayern gegen FC Chelsea ab 21 Uhr LIVE

Lerneffekt bei Top-Clubs

Im Vorjahr kamen die Bayern nach fünf Siegen auf 15 Zähler – zu wenig für den Direkt-Aufstieg ins Achtelfinale. Den verpassten auch PSG, Real Madrid oder Manchester City. Real und City trafen deshalb schon im Play-off aufeinander. Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sah nun „einen deutlichen Lerneffekt“ bei den Top-Clubs. „Die Großen haben verstanden, dass sie von Beginn an Vollgas geben müssen, um unter die ersten Acht zu kommen – denn das wollen alle.“