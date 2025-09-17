Vorteilswelt
Champions League

FC Bayern gegen FC Chelsea ab 21 Uhr LIVE

Champions League
17.09.2025 05:08
Kann ÖFB-Legionär Konrad Laimer (mi.) heute wieder jubeln?
Kann ÖFB-Legionär Konrad Laimer (mi.) heute wieder jubeln?

1. Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: Der FC Bayern München muss gegen den FC Chelsea ran. Wir berichten ab 21 Uhr LIVE – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Der FC Bayern will in der Champions League von Beginn an Druck aufbauen. Anders als in der Premieren-Saison im neuen Format wollen sich die Münchner dieses Mal den Gang ins Play-off ersparen. Zum Auftakt gastiert Club-Weltmeister Chelsea heute bei Konrad Laimer und Co. Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat ein Heimspiel gegen Bergamo vor sich, Liverpool startet gegen Atletico. Der Pafos FC aus Zypern gibt in Piräus sein Königsklassen-Debüt.

„Es ist wichtig, unter die ersten Acht zu kommen. Denn die Extraspiele in den Play-offs können die Saison verändern“, betonte Harry Kane vor dem Auftakt der Ligaphase. Im vergangenen Frühjahr hätten die Zusatzspiele gegen Celtic auch Verletzungen nach sich gezogen, ergänzte der Engländer. Seine Hochrechnung: Von den acht Spielen müsse man „wahrscheinlich sechs gewinnen oder fünf mit ein paar Unentschieden“.

Harry Kane
Harry Kane

Lerneffekt bei Top-Clubs
Im Vorjahr kamen die Bayern nach fünf Siegen auf 15 Zähler – zu wenig für den Direkt-Aufstieg ins Achtelfinale. Den verpassten auch PSG, Real Madrid oder Manchester City. Real und City trafen deshalb schon im Play-off aufeinander. Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sah nun „einen deutlichen Lerneffekt“ bei den Top-Clubs. „Die Großen haben verstanden, dass sie von Beginn an Vollgas geben müssen, um unter die ersten Acht zu kommen – denn das wollen alle.“

  Der deutsche Rekordmeister hat durchaus harte Aufgaben zu meistern, so geht es gegen Paris und Arsenal auswärts um Punkte. Ein Heimsieg gegen Chelsea wäre durchaus wichtig. Das lockere 5:0 gegen den Hamburger SV eine Woche vor dem Startschuss ins Oktoberfest war das ideale Aufwärmprogramm. Die „Blues“ flößen aber Respekt ein.

„Chelsea ist ein richtig gutes Team. Sie hatten ein fantastisches Turnier bei der Klub-WM in den USA“, erinnerte Kane. Elf Partien ist die Mannschaft aus London bereits ungeschlagen. Am Wochenende verpasste das Team von Enzo Maresca durch ein spätes Gegentor beim 2:2 gegen Brentford einen Sieg. Der zuletzt angeschlagene Cole Palmer wird in München in der Startelf erwartet. Auch Stürmer Joao Pedro war laut Maresca gegen Brentford nicht voll fit.

