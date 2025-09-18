„Krone-Meter“ auf Zielgerade: Chance noch nutzen

Der Unmut über einige politische Themen in Kärnten scheint groß zu sein. Und deshalb wird von der „Kärntner Krone“ nun gemeinsam mit dem IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse von Christoph Haselmayer, ein Instrument entwickelt, mit dem wir die Meinung unserer Leserinnen und Leser einholen können: das „Krone-Meter“.