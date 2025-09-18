„Krone-Meter“ auf Zielgerade: Chance noch nutzen

Weil einfach zu wenig zugehört wird, fragen wir mit dem „Krone-Meter“ nach – unsere große Leserbefragung läuft noch bis Sonntag.
Der Unmut über einige politische Themen in Kärnten scheint groß zu sein. Und deshalb wird von der „Kärntner Krone“ nun gemeinsam mit dem IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse von Christoph Haselmayer, ein Instrument entwickelt, mit dem wir die Meinung unserer Leserinnen und Leser einholen können: das „Krone-Meter“.
Damit wir hören und sehen, was Sie denken. Völlig anonym natürlich. Wir werden dann Ihre Meinungen den Entscheidungsträgern aus der Politik ausrichten. Noch bis einschließlich kommenden Sonntag haben Sie die Möglichkeit, an unserem „Krone-Meter“ teilzunehmen.
Sie wollen den Austausch vertiefen und haben uns noch mehr zu sagen? Dann schicken Sie uns Ihren Leserbrief per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per ganz einfach Post an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt.
Kommentare
