Ihre Meinung zählt

„Krone-Meter“ auf Zielgerade: Chance noch nutzen

Kärnten
18.09.2025 10:00
Wir werden Politiker mit den Ergebnissen konfrontieren.
Wir werden Politiker mit den Ergebnissen konfrontieren.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Weil einfach zu wenig zugehört wird, fragen wir mit dem „Krone-Meter“ nach – unsere große Leserbefragung läuft noch bis Sonntag.

Der Unmut über einige politische Themen in Kärnten scheint groß zu sein. Und deshalb wird von der „Kärntner Krone“ nun gemeinsam mit dem IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse von Christoph Haselmayer, ein Instrument entwickelt, mit dem wir die Meinung unserer Leserinnen und Leser einholen können: das „Krone-Meter“.

Damit wir hören und sehen, was Sie denken. Völlig anonym natürlich. Wir werden dann Ihre Meinungen den Entscheidungsträgern aus der Politik ausrichten. Noch bis einschließlich kommenden Sonntag haben Sie die Möglichkeit, an unserem „Krone-Meter“ teilzunehmen.

  • Sie sind interessiert an Ihrem Umfeld? Sie wollen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder unbeschwert unser schönes Land erleben können? Dann reden Sie vor Ort mit – direkt in Kärnten. 
  • Mitmachen ist kinderleicht: Einfach auf www.krone-k.ifdd.at klicken!
  • Beantworten Sie die Fragen – es gibt keine falschen Antworten! Die Beantwortung dauert maximal zwei Minuten. 

Sie wollen den Austausch vertiefen und haben uns noch mehr zu sagen? Dann schicken Sie uns Ihren Leserbrief per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per ganz einfach Post an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt.

Ihre Meinung zählt
„Krone-Meter“ auf Zielgerade: Chance noch nutzen
