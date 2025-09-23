Lkw verliert Ladung: Mega-Stau auf Tirols Autobahn

Über eine Stunde Zeitverlust hatten Tirols Pendler am Dienstag im Frühverkehr auf der Inntalautobahn A12. Grund dafür war ein Lkw, der Ladung verloren hatte. Verletzte gab es aber offenbar keine.
Viel Geduld brauchten Tirols Pendler auf der Inntalautobahn A12 am Dienstag im Frühverkehr. In Fahrtrichtung Innsbruck kam es um 6.15 Uhr zu einem Unfall mit einem Lkw kurz vor der Anschlussstelle Hall Mitte. „Wegen verlorener Ladung musste ein Fahrstreifen für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden“, heißt es vom Verkehrsclub ÖAMTC.
Der Lkw ist mit der Plane gestreift, woraufhin ein Teil der Ladung verloren ging.
Ein Sprecher der Polizei
Plane beschädigt, dann Ladung verloren
Auf „Krone“-Nachfrage meinte ein Sprecher der Polizei, dass der Lkw wohl mit seiner Plane gestreift sei, woraufhin diese beschädigt wurde. Dadurch kam es zum Verlust der Ladung. Über verletzte Personen war indes nichts bekannt. „Im Frühverkehr bildete sich eine rund 13 Kilometer langer Stau zurück bis Schwaz“, so der ÖAMTC. Ab 7.15 Uhr gab es einen Zeitverlust von über einer Stunde. Auch auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) kam es zu Verzögerungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.