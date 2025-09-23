Lkw verliert Ladung: Mega-Stau auf Tirols Autobahn

Plane beschädigt, dann Ladung verloren

Auf „Krone“-Nachfrage meinte ein Sprecher der Polizei, dass der Lkw wohl mit seiner Plane gestreift sei, woraufhin diese beschädigt wurde. Dadurch kam es zum Verlust der Ladung. Über verletzte Personen war indes nichts bekannt. „Im Frühverkehr bildete sich eine rund 13 Kilometer langer Stau zurück bis Schwaz“, so der ÖAMTC. Ab 7.15 Uhr gab es einen Zeitverlust von über einer Stunde. Auch auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) kam es zu Verzögerungen.