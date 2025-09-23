Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Reisen in Zeiten der Sparsamkeit

Kolumnen
23.09.2025 08:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Unlängst versüßte Andreas Babler uns die Tage mit einem Erinnerungsfoto aus Manhattan: Da lehnte der Vizekanzler lässig an einem Laternenpfahl im Schatten des Rockefeller Centers. Vielleicht als subtiler Protest des SPÖ-Chefs gegen den Kapitalismus?

Das war aber erst der Anfang. In den nächsten Tagen darf sich das geduldige Volk auf eine Flut von Bildern aus New York gefasst machen. Es reisten nämlich nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern auch der Bundeskanzler und die Außenministerin zur UNO-Generalversammlung in den „Big Apple“, wie Herr und Frau von Welt die Metropole zu nennen pflegen.

Was für ein Signal in Zeiten der Sparsamkeit! Man braucht nur addieren und multiplizieren, wie viele Tausende Euro die Flüge und Hotels für Van der Bellen, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger samt Entourage kosten.

Lesen Sie auch:
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Verschlusssache
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
18.09.2025
Kasperl der Woche
Andreas Babler: Hier lehnt Ihre Pensionskürzung
14.09.2025

Natürlich wird das Budget nicht saniert, wäre das Trio dageblieben oder nur eine oder einer in die USA geflogen. Aber während an allen Ecken und Enden das Geld für die Pensionisten bis zum Gesundheitssystem fehlt, kann so ein Ausflug nur als Provokation von Leuten gesehen werden, denen jegliches Gespür abhanden gekommen ist.

Sogar der deutsche Kanzler Merz, dem Arroganz auch nicht fremd ist, bleibt daheim. Van der Bellen, Stocker und Meinl-Reisinger erzählen, es ginge um einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Eine Einrichtung, die sich dermaßen mit Ruhm bekleckert hat wie jetzt die Staatsspitzen.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Reisen in Zeiten der Sparsamkeit
„Krone“-Kommentar
Die drei aus Österreich
„Krone“-Gastkommentar
Pensionsverunsicherung
„Krone“-Kommentar
Der Fluch wird Wirklichkeit
„Krone“-Kommentar
Bablers miese Umfragewerte und mäßige Performance
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf