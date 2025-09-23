Reisen in Zeiten der Sparsamkeit

Das war aber erst der Anfang. In den nächsten Tagen darf sich das geduldige Volk auf eine Flut von Bildern aus New York gefasst machen. Es reisten nämlich nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern auch der Bundeskanzler und die Außenministerin zur UNO-Generalversammlung in den „Big Apple“, wie Herr und Frau von Welt die Metropole zu nennen pflegen.