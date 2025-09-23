Reisen in Zeiten der Sparsamkeit

Unlängst versüßte Andreas Babler uns die Tage mit einem Erinnerungsfoto aus Manhattan: Da lehnte der Vizekanzler lässig an einem Laternenpfahl im Schatten des Rockefeller Centers. Vielleicht als subtiler Protest des SPÖ-Chefs gegen den Kapitalismus?
Das war aber erst der Anfang. In den nächsten Tagen darf sich das geduldige Volk auf eine Flut von Bildern aus New York gefasst machen. Es reisten nämlich nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern auch der Bundeskanzler und die Außenministerin zur UNO-Generalversammlung in den „Big Apple“, wie Herr und Frau von Welt die Metropole zu nennen pflegen.
Was für ein Signal in Zeiten der Sparsamkeit! Man braucht nur addieren und multiplizieren, wie viele Tausende Euro die Flüge und Hotels für Van der Bellen, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger samt Entourage kosten.
Natürlich wird das Budget nicht saniert, wäre das Trio dageblieben oder nur eine oder einer in die USA geflogen. Aber während an allen Ecken und Enden das Geld für die Pensionisten bis zum Gesundheitssystem fehlt, kann so ein Ausflug nur als Provokation von Leuten gesehen werden, denen jegliches Gespür abhanden gekommen ist.
Sogar der deutsche Kanzler Merz, dem Arroganz auch nicht fremd ist, bleibt daheim. Van der Bellen, Stocker und Meinl-Reisinger erzählen, es ginge um einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Eine Einrichtung, die sich dermaßen mit Ruhm bekleckert hat wie jetzt die Staatsspitzen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.