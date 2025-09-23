Physiker im Duell mit Schwerkraft und Tausendstel

Sprung in die Spitze

Warum sich Amon fürs Speed-Klettern entschied? „Dort hab ich mich am schnellsten entwickelt, es sind viele Elemente aus der Leichtathletik dabei, viel Schnellkrafttraining“, verrät der 1,78 m große Athlet. Wie flott es auf der Wand in Südkorea gehen kann? „Es ist schon die zweite Saisonhälfte, alle kommen gut vorbereitet, da wird man schon ein sehr schnelle Zeit brauchen – mein klares Ziel ist, das Finale zu schaffen!“