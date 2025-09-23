Schlechtester Gewinner? Hitzige Dembele-Debatten

Der französische Torjäger Ousmane Dembele hat den prestigeträchtigen Ballon d‘Or gewonnen. Doch nur kurz nachdem die Entscheidung zugunsten des Kickers von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bekannt wurde, starteten im Netz heftige Debatten. Während einige dem 28-Jährigen gratulierten, sehen andere in ihm sogar den „schlechtesten Gewinner“ aller Zeiten, der damit andere Stars verhöhne, die die Auszeichnung nie erhalten haben.