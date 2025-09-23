Vorteilswelt
War es ein Anschlag?

Rätsel um brennende Autos auf Firmengelände

Oberösterreich
23.09.2025 08:00
Drei Fahrzeuge wurden bei dem Brand völlig zerstört.
Drei Fahrzeuge wurden bei dem Brand völlig zerstört.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Nach dem Autobrand auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Hörsching (OÖ) muss nun geklärt werden, warum die Autos in der Nacht auf Montag Feuer fingen. Drei Fahrzeuge waren völlig zerstört worden, aber auch einige andere Pkw wurden beschädigt.

„Nachbarn haben mich angerufen, dass es bei mir in der Firma brennt“, schildert Atakan Akkaya, Geschäftsführer des AT Autohauses in Hörsching. Als er schließlich bei der Firma ankam, sah er das ganze Ausmaß: Auf dem Gelände des Gebrauchtwagenhändlers standen bereits drei Autos – darunter zwei mit Elektroantrieb – in Vollbrand.

Übergreifen verhindert
Gegen 22.13 Uhr waren die Feuerwehren Rutzing und Kappern zu dem Brand alarmiert. Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, setzten die Feuerwehrleute schweren Atemschutz ein. So konnte auch das Übergreifen auf die anderen Fahrzeuge auf dem Gelände verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Nach „Brand aus“ wurde auf den Abschleppdienst gewartet, der die E-Autos abtransportierte.

Brandermittler nun aktiv
„Ich weiß noch nicht, wie hoch der Gesamtschaden ist, weil auch andere Fahrzeuge durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das muss sich jetzt ein Sachverständiger anschauen“, sagt Atakan Akkaya. Unklar ist derzeit auch noch, was das Feuer am eingezäunten Autoabstellplatz ausgelöst hat. Die Polizei hat deswegen auch schon die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob womöglich Brandstifter dahinterstecken.

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
