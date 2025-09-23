Rätsel um brennende Autos auf Firmengelände

Brandermittler nun aktiv

„Ich weiß noch nicht, wie hoch der Gesamtschaden ist, weil auch andere Fahrzeuge durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das muss sich jetzt ein Sachverständiger anschauen“, sagt Atakan Akkaya. Unklar ist derzeit auch noch, was das Feuer am eingezäunten Autoabstellplatz ausgelöst hat. Die Polizei hat deswegen auch schon die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob womöglich Brandstifter dahinterstecken.