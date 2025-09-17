Vorteilswelt
Tischtennis

Europameister im CL-Achtelfinale in Wr. Neustadt

Sport-Mix
17.09.2025 17:48
Alexis und Felix Lebrun
Alexis und Felix Lebrun(Bild: GEPA)

Die Tischtennis-Europameister Alexis und Felix Lebrun kommen gut ein Jahr nach ihren kontinentalen Triumphen von Linz nach Österreich zurück!

Die Brüder wurden am Mittwoch mit Montpellier für das Champions-League-Achtelfinale der Männer ab 11. November gegen Wr. Neustadt gelost.

„Aufstiegschancen liegen bei zehn Prozent!“
„Unsere Aufstiegschancen liegen bei zehn Prozent“, meinte Wr. Neustadts Trainer Martin Doppler.

Linz AG Froschberg ist mit Frauen-Titelverteidiger Eastside Berlin und St. Denis in einen Pool gekommen.

