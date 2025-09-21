Vorteilswelt
Tag des Denkmals

Digitaler Zwilling für Guss, Pfarrer als Alchemist

Kärnten
21.09.2025 16:01
Durch Hagel kam es zu 378 Brüchen an Bleifenstern der Vier-Evangelisten-Kirche in Arriach. Ab ...
Durch Hagel kam es zu 378 Brüchen an Bleifenstern der Vier-Evangelisten-Kirche in Arriach. Ab 2022 wurden sie restauriert. Am Tag des Denkmals gibt es dazu nach der Messe (9.30 Uhr) eine Führung.(Bild: Robert Geyer-Kubista)

Durch Aha-Erlebnisse lernen und Geschichte ein bisschen besser verstehen kann jedermann am nächsten Sonntag, 28. September, am Tag des Denkmals. 20 Programmpunkte bringen in Kärnten und Osttirol zum Staunen.

Ein seltenes Zeugnis einer mittelalterlichen Bronzearbeit wurde in St. Daniel im Jauntal gefunden: ein Weihrauchfass aus dem 12. Jahrhundert, das eines der ersten Ausstellungsstücke im 1917 gegründeten Diözesanmuseum wurde. Durch digitale Rekonstruktion erkannten Experten: Die Teile des romanischen Kugelfasses wurden gegossen. Einen Originalnachguss mit einem Wachsmodell wird der Archäologe und Glockengießer Bastian Asmus am Tag des Denkmals am nächsten Sonntag, 28. September (ab 14 Uhr), bei der Kirche St. Daniel fertigen – womit das Motto dieses Tages voll erfüllt wird: Denkmal bewahren, digital erfahren. „Eine Führung am Kulturweg Gracarca, wo schon in der Eisenzeit gesiedelt wurde, beginnt um 10 Uhr beim Čurej-Kreuz in Grabelsdorf“, so Archäologe Martin Fera.

Wir haben Fotos ab 1860, Pläne, Bücher – ein umfassendes Archiv. Bei jeder Restaurierung erlangen wir neue Erkenntnisse. Forschung, Pflege und Förderungen gehören zu den vielfältigen Arbeitsbereichen des Denkmalamtes, das natürlich mit der Zeit geht, denn Hochwasserschutz oder Photovoltaik sind wichtig und werden ermöglicht. 

Gorazd Živkovič, Kärntner Landeskonservator

Kapellenruine Rosenbach der Familie Janežič
Etwa 80 Arbeiter aus der Monarchie waren beim Bahntunnelbau in Rosenbach gestorben; für ihre Aufbahrung wurde eine Kapelle errichtet, am Friedhof Gräber für Christen und Muslime ausgehoben. „Damals kam es zu Wassereinbrüchen im Tunnel oder zu Auseinandersetzungen mit Messern. Die Toten wurden im Rosental begraben, später aber in ihre Heimat überführt“, weiß der Landeskonservator. „Im Grenzkampf 1918 und 1919 wurde die Kapelle zur Ruine“, so Peter Janežič, dessen Familie Besitzer der Ruine ist. „Sie ist ein Mahnmal gegen Kriege.“

Vorträge und Musik gibt es dort von 11 bis 14 Uhr.

7600 Objekte sind in Kärnten erfasst, davon 3030 geschützt. 18 Besonderheiten werden am Tag des Denkmals am 28. September in Spezialprogrammen präsentiert.

Geraldine Klever, Bundesdenkmalamt Kärnten

Woher kam Geld für den Rosentaler Dom? Vom Pfarrer, dem Alchemisten!
Schon am Samstag, 27.9. (18 Uhr), führen Landeskonservator Gorazd Živkovič und Simon Trießnig durch den „Dom des oberen Rosentals“, durch die Pfarrkirche von Latschach, um deren Bau ab 1752 sich Legenden ranken: Hat Johannes Leitschacher, der erste Priester im Ort, den Bau der großen Kirche mit Gold vom Mittagskogel finanziert? Eine andere Legende erzählt, der Pfarrer sei Alchemist gewesen und habe mit Mixturen das Geld verdient. „Er dürfte ein guter Chemiker gewesen sein, mit Kupfer Farben produziert und unter anderem nach Italien verkauft haben“, weiß Živkovič woher das Geld kam.

Tag des Denkmals

Am Sonntag, 28. September, 

Programmdetails: https://www.tagdesdenkmals.at/programm/kaernten

Wo war die Wölfin?
Europas Römersteine sind samt Fotos und 3D-Modellen in der Datenbank Ubi Erat Lupa (www.lupa.at) abrufbar – künftig auch auf den KAGIS-Geoinformationskarten Kärntens. Die Datenbank wird am Tag des Denkmals in Maria Saal bei einer Sonderführung zu Römersteinen an der Propsteikirche präsentiert (11.30 und 14 Uhr).

Das Museum des Nötscher Kreises lädt am Tag des Denkmals um 15 Uhr zu einer Sonderführung.
Tag des Denkmals
Digital und ganz real Geschichte erleben
16.09.2025

Im druckfrischen Buch „Plötzlich Schlossherr“ erzählt Constantin Staus-Rausch von seinen ersten zehn Jahren auf Schloss Grades im Metnitztal, durch das er um 10, 13 und 16 Uhr führt.

Ab 8 Uhr locken laufend Führungen ins Schmiede- und Sensenmuseum Zeilinger in Himmelberg. Multimediale Vermittlungsstationen und Sonderführungen eröffnen im Lavanthaus in Wolfsberg neue Blicke auf die Geschichte.

Mit Laser der Baugeschichte auf die Spur kommen
Von 10 bis 16 Uhr können Besucher alle zwei Stunden in Führungen die Burgruine Glanegg erkunden, wo auch ein auf Lasertechnologie basierender LiDAR-Scan präsentiert wird, der neue Einblicke in die Baugeschichte ermöglicht.

Eine Baustellenführung lockt Besucher zur Klosterruine Arnoldstein: Auf der Grundlage digitaler Vermessungstechnik stellen Schüler der HTL Villach Gewölbe wieder her – Baustellenführungen von 10 bis 18 Uhr.

Das Tor zur Demokratie im Landhaus (11 und 13 Uhr) sowie das Ingeborg Bachmann-Haus (10 und 14 Uhr) sind in Klagenfurt besondere Programmpunkte.

Die spätantike und römerzeitliche Siedlung in Rosegg kann von 10 bis 14.30 Uhr in Führungen erkundet werden. Selbstbildnisse locken ins Museum Nötscher Kreis (15 Uhr). Heinrich Orsini-Rosenberg führt durch Schloss Stein in Dellach im Drautal (10, 11.30, 14, 15.30 Uhr). Musik, Literatur und Kinderprogramm werden in Rangersdorf beim Wirt zu St. Peter von 11 bis 17 Uhr geboten: Wirtshaus und Stadel sowie das Kellergewölbe aus dem 16. Jahrhundert wurden revitalisiert.

Mehr als 20 leerstehende Gebäude wurde in Gmünd restauriert; jüngstes Projekt: Das im Mai eröffnete Kunsthaus, das heuer Werke von David Hockney zeigt. Für die Führung um 10 Uhr eine Anmeldung notwendig unter kaernten@bda.gv.at

Staunen auch in Osttirol
In Osttirol wird am Tag des Denkmals die 1543 gebaute und frisch restaurierte Grienberger Uhr an der Pfarrkirche St. Alban in Matrei in Betrieb genommen. Die Römerzeit lockt nach Aguntum in Dölsach.

Kärnten

Mehr Kärnten
Tag des Denkmals
Digitaler Zwilling für Guss, Pfarrer als Alchemist
Ursache noch unklar
Haus in Vollbrand: Großeinsatz in Klagenfurt
Zum Saisonende
Badespaß: Endspurt für Kärntner Strandbäder
Kritik und Gratulation
Opposition zu Fellner: Neuwahlen, Abrechnungsshow
Endgültiges Aus
Nie mehr zu Pietro: Nach Pleite wird Haus verkauft
