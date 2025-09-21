Digitaler Zwilling für Guss, Pfarrer als Alchemist

Woher kam Geld für den Rosentaler Dom? Vom Pfarrer, dem Alchemisten!

Schon am Samstag, 27.9. (18 Uhr), führen Landeskonservator Gorazd Živkovič und Simon Trießnig durch den „Dom des oberen Rosentals“, durch die Pfarrkirche von Latschach, um deren Bau ab 1752 sich Legenden ranken: Hat Johannes Leitschacher, der erste Priester im Ort, den Bau der großen Kirche mit Gold vom Mittagskogel finanziert? Eine andere Legende erzählt, der Pfarrer sei Alchemist gewesen und habe mit Mixturen das Geld verdient. „Er dürfte ein guter Chemiker gewesen sein, mit Kupfer Farben produziert und unter anderem nach Italien verkauft haben“, weiß Živkovič woher das Geld kam.