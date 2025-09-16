Digital und ganz real Geschichte erleben

Ensembleschutz St. Veit

7600 besondere Objekte sind in Kärnten erfasst, davon 3030 unter Denkmalschutz gestellt, wobei ein Ensembleschutz ein Datensatz in der Statistik ist. Unter Ensembleschutz stehen in Kärnten die Innenstädte von Gmünd und Friesach, die Häuser am Alten Platz in Klagenfurt und künftig wohl die Innenstadt von St. Veit. Dort gibt es ja Proteste gegen die Unterschutzstellung. „Aber wir bekommen auch viele E-Mails von Hausbesitzern, die sich bedanken und freuen, weil künftig kein Investor Häuser abreißen kann, weil die Schönheit der Stadt so bleiben kann“, so Jürgen Moravi vom Landeskonservatorat für Kärnten. „Bevor in St. Veit die Idee zum Ensembleschutz aufkam, war es zu vier Notunterschutzstellungen gekommen“, erklärt Landeskonservator Gorazd Živkovič. Um nicht noch öfter bei Gefahr im Verzug agieren zu müssen, sei der Ensembleschutz die bessere Lösung. Und die Verordnung dafür dürfte bald erfolgen.