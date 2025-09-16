Digital und ganz real Geschichte erleben

Vom jahrhundertealten Kunstobjekt über einen digitalen Zwilling zu einem originalen Nachguss: Dieser und 19 weitere Sonderprogrammpunkte bringen Besucher am Tag des Denkmals in Kärnten und Osttirol zum Staunen.
„Das Denkmalamt ist in der Gegenwart angekommen“, so der Kärntner Landeskonservator Gorazd Živkovič, denn das Motto des heurigen Tages des Denkmals am 28. September lautet „Denkmal bewahren – digital erfahren“. Digitale Rekonstruktionen oder die LiDAR-Technologie, die mittels Laser Landschaften auf darunterliegende Bauten abtastet, sind längst üblich. Europas Römersteine sind samt Fotos und 3D-Modellen in der Datenbank Ubi Erat Lupa (www.lupa.at) abrufbar – künftig auch auf den KAGIS-Geoinformationskarten Kärntens.
Beim Denkmalamt geht es um Forschung, Pflege und Förderung; wir haben somit einige Arbeitsbereiche und eine gesamtheitliche Sicht der Dinge. Und dazu kommen neue Anforderungen, denen man sich nicht verschließen darf, wie Hochwasserschutz oder Photovoltaik. Es muss sich immer was bewegen, was ändern.
Gorazd Živkovič, Kärntner Landeskonservator
Bild: Kogler Christina Natascha
Ein besonderer Workshop: Kunstobjekt – digitaler Zwilling – Nachguss
Eine Besonderheit erwartet Besucher bei Grabelsdorf im Jauntal: „Der Archäologe und Glockengießer Bastian Asmus hat nach der digitalen Rekonstruktion eine Wachsgussform des dort entdeckten romanischen Weihrauchfasses gefertigt. Am Tag des Denkmals stellt er ab 14 Uhr einen Nachguss aus Bronze her“, so Archäologe Martin Fera – für die Kirche St. Daniel.
Schwere Unwetter mit Hagel haben an den Kirchenfenstern der Vier-Evangelisten-Kirche in Arriach zu 378 Brüchen geführt. Seit 2022 wurden diese Fenster restauriert, am Tag des Denkmals wird in ihrem Licht ein Festgottesdienst gefeiert, anschließend werden die Fenster bei einer Kirchenführung präsentiert.
Geraldine Klever, Bundesdenkmalamt Kärnten
Bild: Kogler Christina Natascha
18 besondere Führungen – teils mit Kinderprogrammen – locken zu Highlights unter den geschützten Objekten in Kärnten. In allen Regionen Kärnten, in Arnoldstein, Arriach, Gmünd, Rangersdorf, Nötsch, Rosegg, Rosenbach, Dellach im Drautal, Glanegg, Grabelsdorf, Grades, Pflugern, Himmelberg, Klagenfurt, Latschach, Maria Saal und Wolfsberg gibt es viel zu entdecken und zu bestaunen.
Ensembleschutz St. Veit
7600 besondere Objekte sind in Kärnten erfasst, davon 3030 unter Denkmalschutz gestellt, wobei ein Ensembleschutz ein Datensatz in der Statistik ist. Unter Ensembleschutz stehen in Kärnten die Innenstädte von Gmünd und Friesach, die Häuser am Alten Platz in Klagenfurt und künftig wohl die Innenstadt von St. Veit. Dort gibt es ja Proteste gegen die Unterschutzstellung. „Aber wir bekommen auch viele E-Mails von Hausbesitzern, die sich bedanken und freuen, weil künftig kein Investor Häuser abreißen kann, weil die Schönheit der Stadt so bleiben kann“, so Jürgen Moravi vom Landeskonservatorat für Kärnten. „Bevor in St. Veit die Idee zum Ensembleschutz aufkam, war es zu vier Notunterschutzstellungen gekommen“, erklärt Landeskonservator Gorazd Živkovič. Um nicht noch öfter bei Gefahr im Verzug agieren zu müssen, sei der Ensembleschutz die bessere Lösung. Und die Verordnung dafür dürfte bald erfolgen.
Am Sonntag, 28. September, lockt in ganz Österreich der Tag des Denkmals mit besonderen Führungen, Workshops, teils eigenen Kinderprogrammen – natürlich auch in Kärnten und Osttirol.
Programmdetails auf www.tagdesdenkmals.at
Tag des Denkmals in Osttirol
In Osttirol wird am Tag des Denkmals die 1543 gebaute und frisch restaurierte Grienberger Uhr an der Pfarrkirche St. Alban in Matrei in Betrieb genommen. Die Römerzeit lockt nach Aguntum in Dölsach.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.