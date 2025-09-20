Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Blaupause für die Lohnverhandlungen

Kolumnen
20.09.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Christian Ebeert
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Christian Ebeert(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Nächsten Montag beginnen erste herbstliche Lohnverhandlungen – mit genug Zündstoff für harte Bandagen. Die dabei üblichen Muskelspiele, Drohungen oder vorweg einzementierte Positionen sind jedoch nicht gerade sympathisch. Vor allem kommen beide Seiten aus dieser Nummer schwer wieder heraus.

Wie das doch gehen kann, haben vorige Woche die Transportbetriebe und Verkehrsminister Hanke vorgezeigt. Die Frächter schickten 63 Lkw zum Protest gegen die geplante Erhöhung der Schwerverkehrs-Maut vor das Ministerium, der Minister konnte quasi aus dem Stand eine Kompromisslösung vorlegen. Diese ist für die Branche finanziell verkraftbar, trotzdem dürften die Klimaziele damit erreichbar bleiben. Wie gesagt, es hätte eleganter gehen können, und die Vereinbarung lag wohl schon vorher auf dem Tisch bereit. Dennoch ist einmal Lob für alle Beteiligten angebracht.

Als Blaupause für die nächsten KV-Verhandlungen wäre das jedenfalls ein überlegenswerter Weg. In Wahrheit kennen Arbeitgeber ebenso wie die Gewerkschafter ja die Lage in den einzelnen Branchen hautnah. Das Oberziel ist simpel: Letztlich müssen die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben und angemessen verdienen können, dann gibt es anständige Löhne und die Jobs bleiben erhalten. Streitereien um vergangene Inflationsraten und andere Details sollten diese einfache Wahrheit nicht vernebeln. Klar, ein bisschen Theaterdonner gehört zum Ritual, aber die Situation ist im dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum zu ernst für lange Streitereien.

Porträt von Christian Ebeert
Christian Ebeert
