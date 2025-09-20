Blaupause für die Lohnverhandlungen

Als Blaupause für die nächsten KV-Verhandlungen wäre das jedenfalls ein überlegenswerter Weg. In Wahrheit kennen Arbeitgeber ebenso wie die Gewerkschafter ja die Lage in den einzelnen Branchen hautnah. Das Oberziel ist simpel: Letztlich müssen die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben und angemessen verdienen können, dann gibt es anständige Löhne und die Jobs bleiben erhalten. Streitereien um vergangene Inflationsraten und andere Details sollten diese einfache Wahrheit nicht vernebeln. Klar, ein bisschen Theaterdonner gehört zum Ritual, aber die Situation ist im dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum zu ernst für lange Streitereien.