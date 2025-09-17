Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn!

Vorteilswelt
Wien
17.09.2025 11:56
Promotion
(Bild: Stefan Burghart)

Bald geht‘s los beim größten Brauchtums- und Oktoberfest Österreichs! Von 25. September bis 12. Oktober 2025 lädt die Wiener Kaiser Wiesn wieder in den Wiener Prater um das Leben zu Feiern! Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets exklusiv im Krone Ticketshop um -50% ermäßigt

Stimmungsvoller Start
Schon der erste Tag macht Lust auf mehr: Am 25. September wartet im Oktagon von 13:00 bis 14:00 Uhr Freibier für alle Besucherinnen und Besucher der Wiener Kaiser Wiesn. Ein idealer Beginn für 18 Tage voller Musik, ausgelassener Wiesn-Stimmung und Feierfreude.

Beste Musik
Das musikalische Programm bietet von Volksmusik bis Party-Hits alles, was das Wiesn-Herz begehrt. In drei Festzelten sorgen Publikumslieblinge und Newcomer für Stimmung.

Mit von der Partie sind:

  • BÄÄM & Brass: Die Kombination zweier Band versetzt das Publikum mit ihrem genre-übergreifenden Sound am 25.09. und am 01.10. in ekstatische Stimmung im Nordic Spirit Kaiser Zelt.
  • Oidhoiz rocken mit Tradition und energiegeladener Bühne am 26.09. das Nordic Spirit Kaiser Zelt.

  • Die MarchViertler mischen am 04.10. böhmisch-mährische Blasmusik mit Party-Hits.

+1
Fotos

  • Dirndl Rocker dürfen auch heuer nicht fehlen und liefern gleich an drei Terminen (27.09., 30.09., 9.10.) Volks- und Rock-Hits mit Spaßgarantie.

  • Ebenfalls für 3-fache Partystimmung frisch aus Tirol sorgen von 9. – 11.10. Wildbach.

  • KulturErben verknüpfen am 03. & 04.10. Volksmusik und moderne Klänge international im Wiesbauer Zelt.

  • Auch Die Lauser sorgen, gleich an mehreren Terminen, in ihren Kilts wieder für Live-Hits von volkstümlich bis Partystimmung. Am 27.09. feiern sie ihr 20-jähriges Bandjubiläum im Gösser Zelt.

 

(Bild: Wiener Kaiser Wiesn)
(Bild: Wiener Kaiser Wiesn)
(Bild: Wiener Kaiser Wiesn)

Jetzt Tickets sichern! 
Ob Familie, Volksmusikfan oder Party-Liebhaber – die Wiener Kaiser Wiesn bietet für jede Stimmung das passende Feeling. Aktuell gibt es exklusiv im Krone Ticketshop beim Kauf eines Tickets ein zweites gratis dazu! Buchbar bis inkl. 23.09.2025. 

👑🍻Wiener Kaiser Wiesn👑🍻

Von 25. September bis 12. Oktober heißt es im Wiener Prater wieder „Das Leben is a Fest!“

🎶 Deal der Woche: 1+1🎶

✨ 1 Ticket kaufen, 2. Ticket gratis dazu!

👉 Nur im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich – buchbar bis inkl. 23.09.2025 

🎟️ Jetzt HIER Tickets sichern!

Aktion gültig nur solange der Vorrat reicht!

Porträt von krone.at
krone.at
Wien
