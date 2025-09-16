Mehrere Kandidaten! Wer wird neuer Stöger-Trainer?

Nach der Entlassung von Gerardo Seoane sucht Borussia Mönchengladbach nach einem neuen Trainer. Wer wird neuer Coach von ÖFB-Legionär Kevin Stöger? Gleich mehrere Kandidaten sollen im Spiel sein. Darunter auch Ralph Hasenhüttl ...
Kehrt Ralph Hasenhüttl beruflich in die Deutsche Bundesliga zurück? Er ist einer der Namen, die derzeit als Nachfolger von Seoane gehandelt werden. Nach seinem Aus in Wolfsburg ist der 58-Jährige auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mit seiner Erfahrung könnte er durchaus eine interessante Option für das Team von ÖFB-Legionär Stöger sein.
Auch Ilzer-Vorgänger dabei
Allerdings werden andere Kandidaten aktuell höher gehandelt. Etwa der ehemalige Union-Berlin-Trainer Urs Fischer. Der Schweizer hat bereits bewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen die Nerven bewahren kann. So wie auch Ex-Mainz- und Union-Coach Bo Svensson, der weit oben auf der Liste stehen soll.
Die weiteren aussichtsreichen Kandidaten sollen Martin Demichelis, Pellegrino Matarazzo – Vorgänger von Christian Ilzer in Hoffenheim – und auch Interimstrainer Eugen Polanski sein. Der 39-Jährige kommt von der Zweitvertretung der „Fohlen“ und darf sich nun vorerst in der Bundesliga beweisen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.