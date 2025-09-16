Mehrere Kandidaten! Wer wird neuer Stöger-Trainer?

Kehrt Ralph Hasenhüttl beruflich in die Deutsche Bundesliga zurück? Er ist einer der Namen, die derzeit als Nachfolger von Seoane gehandelt werden. Nach seinem Aus in Wolfsburg ist der 58-Jährige auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mit seiner Erfahrung könnte er durchaus eine interessante Option für das Team von ÖFB-Legionär Stöger sein.