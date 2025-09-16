Vorteilswelt
Österreicher Option

Mehrere Kandidaten! Wer wird neuer Stöger-Trainer?

Deutsche Bundesliga
16.09.2025 13:16
Wer wird neuer Trainer von Kevin Stöger (rechts) in Gladbach?
Wer wird neuer Trainer von Kevin Stöger (rechts) in Gladbach?

Nach der Entlassung von Gerardo Seoane sucht Borussia Mönchengladbach nach einem neuen Trainer. Wer wird neuer Coach von ÖFB-Legionär Kevin Stöger? Gleich mehrere Kandidaten sollen im Spiel sein. Darunter auch Ralph Hasenhüttl ... 

Kehrt Ralph Hasenhüttl beruflich in die Deutsche Bundesliga zurück? Er ist einer der Namen, die derzeit als Nachfolger von Seoane gehandelt werden. Nach seinem Aus in Wolfsburg ist der 58-Jährige auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mit seiner Erfahrung könnte er durchaus eine interessante Option für das Team von ÖFB-Legionär Stöger sein. 

Ralph Hasenhüttl
Ralph Hasenhüttl

Auch Ilzer-Vorgänger dabei
Allerdings werden andere Kandidaten aktuell höher gehandelt. Etwa der ehemalige Union-Berlin-Trainer Urs Fischer. Der Schweizer hat bereits bewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen die Nerven bewahren kann. So wie auch Ex-Mainz- und Union-Coach Bo Svensson, der weit oben auf der Liste stehen soll. 

Gerardo Seoane
Deutsche Bundesliga
Nach Heimdebakel: Gladbach feuert Trainer Seoane!
15.09.2025

Die weiteren aussichtsreichen Kandidaten sollen Martin Demichelis, Pellegrino Matarazzo – Vorgänger von Christian Ilzer in Hoffenheim – und auch Interimstrainer Eugen Polanski sein.  Der 39-Jährige kommt von der Zweitvertretung der „Fohlen“ und darf sich nun vorerst in der Bundesliga beweisen. 

