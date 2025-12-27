Comeback-Crack Mursak stellt auf 2:0 für den KAC

Im dritten Saisonderby zwischen den Klagenfurter Hausherren und dem VSV gab es mit einem Blick in die Vergangenheit einen großen Favoriten. Denn der KAC gewann 22 der letzten 24 Kärntner Duelle in Klagenfurt und hatte zuletzt mit sieben Siegen aus acht Spielen auch die klar bessere Form. Wobei beide Teams Ausfälle verzeichnen müssen: Bei den Rotjacken fehlen Kapitän Thomas Hundertpfund, Jordan Murray, Luka Gomboc und jetzt auch Abwehrchef Jesper Jensen Aabo. Bei den Villachern sind Nick Hutchison, Guus van Nes (beide verletzt) und Luca Erne (krank) out.