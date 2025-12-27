Vorteilswelt
Im 362. Kärntner Derby

Comeback-Crack Mursak stellt auf 2:0 für den KAC

Kärnten
27.12.2025 15:00
KAC-Stürmer Jan Mursak (Mi.) prägte das erste Drittel im dritten Saisonderby.
KAC-Stürmer Jan Mursak (Mi.) prägte das erste Drittel im dritten Saisonderby.(Bild: GEPA pictures)

Ring frei fürs 362. Kärntner Eishockey-Derby zwischen dem KAC und dem VSV kurz nach Weihnachten. Im Nachmittagsspiel mit Startzeit 14.30 Uhr traf Klagenfurts Mursak bei seinem Comeback zur 1:0-Führung für die Hausherren – und legte zwei Minuten vor der ersten Pause mit einem Bauerntrick das 2:0 drauf. Damit ging's auch erstmals in die Kabinen.

0 Kommentare

Im dritten Saisonderby zwischen den Klagenfurter Hausherren und dem VSV gab es mit einem Blick in die Vergangenheit einen großen Favoriten. Denn der KAC gewann 22 der letzten 24 Kärntner Duelle in Klagenfurt und hatte zuletzt mit sieben Siegen aus acht Spielen auch die klar bessere Form. Wobei beide Teams Ausfälle verzeichnen müssen: Bei den Rotjacken fehlen Kapitän Thomas Hundertpfund, Jordan Murray, Luka Gomboc und jetzt auch Abwehrchef Jesper Jensen Aabo. Bei den Villachern sind Nick Hutchison, Guus van Nes (beide verletzt) und Luca Erne (krank) out.

KAC mit erstem Treffer
Der Start ins erste Drittel war noch einigermaßen offen, die beiden Teams neutralisierten sich über weite Strecken. Die größte Chance hatte der KAC ausgerechnet in Unterzahl – Fraser schnappte sich den Puck, zog bedrängt aufs Villacher Tor, scheiterte aber an Goalie Cannata (6.). In Minute elf gab‘s dann den ersten roten Jubel: Bei einem Konter fuhren drei KAC-Cracks auf einen Villacher, Petersen legte für Sturm-Kollege Mursak ab und der Slowene traf bei seinem Comeback nach über einem Monat Auszeit halbhoch zum 1:0 ins Eck. 

„Doppelpack“ für Mursak
Und es sollte für den Slowenen und Klagenfurt noch besser kommen! Zwei Minuten vor der ersten Drittelpause fuhr Mursak mit hohem Tempo ums Villacher Tor, hatte nach dem Bauerntrick freie Bahn und legte die Scheibe zum 2:0 ins Villacher Gehäuse. Mit dem 2:0 ging‘s auch erstmals in die Pause.

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
