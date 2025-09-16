Rangnick wirbt für tägliche Bewegungseinheit

An den meisten Schulen gibt es zwei bis drei Turnstunden in der Woche. Die tägliche Bewegungseinheit wird seit 2009 von den drei Dachverbänden SPORTUNION, ASVÖ und ASKÖ unterstützt und weiterentwickelt. Michaela Huber, Vizepräsidentin der Sportunion, nennt Zahlen aus dem letzten Schuljahr: „Wir hatten 335.000 Bewegungseinheiten in den Schulen, über 3800 Bildungseinrichtungen haben teilgenommen, mit 22.000 Gruppen und Klassen und über 400.000 Kinder wurden in die Bewegung gebracht.“ Insgesamt machen 700 Vereine mit. Bei Kindern, die sich davor zu wenig bewegt haben, „haben wir bis zu 45 Prozent Steigerung der täglichen Bewegung, das ist eine halbe Stunde Bewegung, erreicht“.