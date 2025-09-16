Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Übergewichtige Kinder

Rangnick wirbt für tägliche Bewegungseinheit

Innenpolitik
16.09.2025 11:57
In der Volksschule Mondweg in Wien wird fleißig geturnt.
In der Volksschule Mondweg in Wien wird fleißig geturnt.(Bild: Jöchl Martin)

Kinder und Jugendliche werden immer dicker und unsportlicher. Das trifft alle westlichen Länder und Österreich ganz besonders. Seit Jahren wird über die Einführung einer täglichen Bewegungseinheit an Schulen und Kindergärten diskutiert. Die Regierung unternimmt einen neuen Anlauf. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist Botschafter des Projekts.

0 Kommentare

Die Präsentation fand im Turnsaal der Volksschule Mondweg, die einen Sportschwerpunkt hat, in Wien Penzing statt. Die Kinder zeigten dabei dem nach einer Operation am Sprunggelenk noch angeschlagenen Teamchef ihr Können. „Ich glaube, dass es heute noch immer so ist, dass Sport als lästiges Beifach gesehen wird. Das muss sich dringend ändern“, so Rangnick. Wenn man die aktuelle Entwicklung nicht stoppe, werde dies gravierende Auswirkungen haben. „Unser Gesundheitssystem wird irgendwann kollabieren, das ist nur eine Frage der Zeit.“

Teamchef appelliert für Handy-Regeln
Ragnick nennt skandinavische Länder als positive Beispiele. „Es hat schon gute Gründe, warum die Norweger oder die Schweden in allen Sportarten andere Nationen überholt haben.“ Und er appelliert an Eltern und ihre Kinder: „Stellt Regeln auf für die Handys, für die Nutzung der Handys. Maximal eine Stunde am Tag. Wenn ihr keine Regeln aufstellt für die Kinder, dann wird genau das passieren, was im Moment gerade passiert.“

Rangnick probiert sich als Jongleur.
Rangnick probiert sich als Jongleur.(Bild: Jöchl Martin)
Sportstaatssekretärin Schmidt (links) mit Rangnick und Michaela Huber von der Sportunion
Sportstaatssekretärin Schmidt (links) mit Rangnick und Michaela Huber von der Sportunion(Bild: Jöchl Martin)

Über eine tägliche Bewegungseinheit an Schulen und Kindergärten wird politisch seit Jahren diskutiert. Als reguläre Turnstunde ist das aufgrund der fehlender Ressourcen nicht möglich, erklärt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ). Die Regierung nimmt aber zusätzliches Geld in die Hand und unterstützt damit private Sportvereine, die Sport für Kinder organisieren und anbieten. 

An den meisten Schulen gibt es zwei bis drei Turnstunden in der Woche. Die tägliche Bewegungseinheit wird seit 2009 von den drei Dachverbänden SPORTUNION, ASVÖ und ASKÖ unterstützt und weiterentwickelt. Michaela Huber, Vizepräsidentin der Sportunion, nennt Zahlen aus dem letzten Schuljahr: „Wir hatten 335.000 Bewegungseinheiten in den Schulen, über 3800 Bildungseinrichtungen haben teilgenommen, mit 22.000 Gruppen und Klassen und über 400.000 Kinder wurden in die Bewegung gebracht.“ Insgesamt machen 700 Vereine mit. Bei Kindern, die sich davor zu wenig bewegt haben, „haben wir bis zu 45 Prozent Steigerung der täglichen Bewegung, das ist eine halbe Stunde Bewegung, erreicht“.

Übergewichtige Kinder

  • Laut einem Report der WHO steigt der Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher in Europa seit Jahrzehnten stark an. Demnach sind in Österreich rund 28 von 100 Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren übergewichtig oder adipös.
  • Bei Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren sind rund 26 von 100 übergewichtig oder adipös. Buben sind dabei deutlich häufiger übergewichtig oder adipös als Mädchen.
  • Die empfohlene tägliche Mindestaktivitätszeit von 60 Minuten wird unter Jugendlichen nur von 15 Prozent der Mädchen und 29 Prozent der Burschen im Alter von elf bis 17 Jahren erreicht.

Es fehlen fast 100 Millionen für flächendeckenden Ausbau
Die Regierung erhöht die Mittel für das Projekt „Tägliche Bewegungseinheit“ um mehr als eineinhalb Millionen Euro. Insgesamt betragen die Kosten nun 19,5 Millionen Euro pro Jahr, die fast zur Gänze das Sportministerium trägt. Knapp eine Million Euro für das Projekt steuern vier Bundesländer bei. Erreich werden 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Für einen flächendeckenden Ausbau bräuchte es etwa 120 Millionen Euro, rechnet Schmidt vor. „Ich bin stolz darauf, dass wir trotz der schwierigen Budgetlage einen weiteren Ausbau in Angriff nehmen – Schritt für Schritt.“

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.494 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
110.760 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2771 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2121 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Innenpolitik
Übergewichtige Kinder
Rangnick wirbt für tägliche Bewegungseinheit
Entscheidung des OLG
Ex-Lobbyist Hochegger könnte doch in Haft müssen
Wenn China angreift
So bereitet Taiwan seine Bürger auf den Krieg vor
UNO-Menschenrechtsrat:
Israel begeht im Gazastreifen Völkermord
„Wille vorhanden“
Putin möchte im Herbst wieder mit Trump sprechen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf