Tunesien: Bankenstreik legt Finanzverkehr lahm

Streik unterstreicht Einfluss der Gewerkschaft

Der Arbeitskampf unterstreicht den anhaltenden Einfluss der UGTT in dem Land, in dem Präsident Kais Saied seit seiner Machtübernahme 2021 zunehmend autoritär regiert. UGTT-Chef Noureddine Taboubi sagte vor Hunderten Streikenden, die Gewerkschaftsrechte sowie die öffentlichen und individuellen Freiheiten würden angegriffen. „Gewerkschafter kämpfen nicht nur für ihre Rechte, sondern auch für ihre Würde“, fügte er hinzu. Saieds Regierung geht seit einiger Zeit verstärkt gegen Kritiker und die Zivilgesellschaft vor. Der Präsident wirft seinen Gegnern vor, Verräter und korrupt zu sein.