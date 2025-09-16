Putin möchte im Herbst wieder mit Trump sprechen

Trump werde sich weiter für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs einsetzen. „Er wird es weiter versuchen. Wenn Frieden möglich ist, will er ihn erreichen“, so Rubio. „Irgendwann könnte der Präsident zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich ist. So weit ist er noch nicht, aber er könnte an diesen Punkt kommen.“