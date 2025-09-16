Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wille vorhanden“

Putin möchte im Herbst wieder mit Trump sprechen

Außenpolitik
16.09.2025 09:34
Trumps mit selbst hochgeschraubten Zielen versehene Initiative für Friedensverhandlungen ...
Trumps mit selbst hochgeschraubten Zielen versehene Initiative für Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau brachten bisher keine greifbaren Ergebnisse.(Bild: AP/Vyacheslav Prokofyev)

Russland strebt einem Medienbericht zufolge eine neue Gesprächsrunde mit den USA im Herbst an. Ein Grund für die Verzögerung bei der Vereinbarung eines neuen Termins zwischen den beiden Großmächten sei der Wunsch beider Seiten, ein Treffen ohne nennenswerte Ergebnisse zu vermeiden.

0 Kommentare

„Es ist daher besser, solange auf beiden Seiten der politische Wille vorhanden ist, hinter den Kulissen weiterzuarbeiten, damit vielleicht eine Grundlage für den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte geschaffen werden kann und alle logistischen und organisatorischen Aspekte schnell geklärt werden können“, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow laut einem Bericht der TASS.

Trumps Pläne laut Rubio
US-Präsident Donald Trump plant nach Angaben seines Außenministers Marco Rubio für kommende Woche ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. Trump habe „mehrfach mit (Kreml-Chef Wladimir) Putin telefoniert und sich mehrfach mit Selenskyj getroffen, wahrscheinlich auch nächste Woche wieder in New York“, erklärte Rubio am Dienstag während seines Israel-Besuchs zu Journalisten.

Zitat Icon

Irgendwann könnte der Präsident zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich ist. So weit ist er noch nicht, aber er könnte an diesen Punkt kommen.

US-Außenminister Rubio über Friedensverhandlungen mit Moskau

Trump werde sich weiter für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs einsetzen. „Er wird es weiter versuchen. Wenn Frieden möglich ist, will er ihn erreichen“, so Rubio. „Irgendwann könnte der Präsident zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich ist. So weit ist er noch nicht, aber er könnte an diesen Punkt kommen.“

Trumps mit selbst hochgeschraubten Zielen versehene Initiative für Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau brachten bisher keine greifbaren Ergebnisse. Im August traf er sich mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin in Alaska, wenige Tage später empfing er Selenskyj und mehrere europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel im Weißen Haus. Trumps Bemühungen um ein Zweiertreffen zwischen Putin und Selenskyj und einem späteren Dreiertreffen unter seiner Beteiligung liefen aber ins Leere.

„Nur Trump kann vermitteln“
Der US-Präsident hatte wiederholt Sanktionen gegen Russland angekündigt, falls Putin keine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Beendigung der Kämpfe zeigt. Seinen Drohungen ließ er aber keine Taten folgen, obwohl Russland seine Angriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte fortsetzt.

Rubio sagte, Trump sei der einzige, der sowohl mit Putin als auch mit Selenskyj und den Europäern sprechen könne. Sollte der US-Präsident seine Friedensbemühungen einstellen oder Sanktionen gegen Russland verhängen und sich dann zurückziehen, „dann gäbe es niemanden mehr auf der Welt, der das Ende (der Kämpfe) vermitteln könnte“, so Rubio.

Lesen Sie auch:
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Streit um Neutralität
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
15.09.2025
Neue Russland-Drohung
„EU bis zum Ende des Jahrhunderts verfolgen!“
15.09.2025

Zwei Tote bei russischen Angriffen
Ein Ende ist aber wohl noch lange nicht in Sicht. Bei russischen Angriffen in der Ukraine starben Dienstagnacht nach ukrainischen Behördenangaben zwei Menschen. Der Chef der Militärverwaltung der südöstlichen Region Saporischschja erklärte, bei einer russischen Attacke sei ein Mensch getötet worden. Neun Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind.

Der Gouverneur der südlichen Region Mykolajiw schilderte, russische Streitkräfte hätten einen Bauernhof angegriffen. Ein Traktorfahrer sei getötet worden, als er auf dem Feld gearbeitet habe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.046 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
103.727 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2636 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2117 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Außenpolitik
„Wille vorhanden“
Putin möchte im Herbst wieder mit Trump sprechen
Angeblich voll Drogen
USA zerstören Schiff aus Venezuela – drei Tote
Geht um Milliarden
Trump plant Mega-Klage gegen „New York Times“
„Ist erst der Anfang“
Israel startete Bodenoffensive auf Gaza-Stadt
Bitteres Urteil
Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf