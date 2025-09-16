60 Fragen an Hofer: „Wie oft haben Sie gelogen?“

Viele offene Fragen

Doch so viele Fragen der Freiheitliche stellt, so viele offene Fragen sieht die SPÖ im Hinblick auf ihn selbst. „Rund um die Person des FPÖ-Klubobmanns Norbert Hofer hat sich in den letzten Jahre eine ganze Reihe von Fragen aufgetan, die einer Beantwortung harren“, meint SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Die Burgenländer hätten ein Recht, die Antworten dazu zu erfahren. Natürlich gelte die Unschuldsvermutung, aber: „Transparenz und Sauberkeit sind entscheidend für das Vertrauen der Bürger in die Demokratie und ihre Institutionen“, sagt der Sozialdemokrat.