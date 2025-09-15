„Krone“-Alm wurde zum neuen Aufsteirern-Hotspot

Ist das Fest ohne gröbere Zwischenfälle verlaufen?

Da sind wir besonders stolz. Abgesehen von kleineren Verletzungen gab es keine relevanten Rettungseinsätze. Und auch keine Straftaten, die normalerweise bei einem Fest in dieser Größe kaum zu vermeiden sind. Das heißt, wir haben ein sehr diszipliniertes Publikum, das auf sich und auf die anderen schaut.