Herzen fliegen: Eine Stadt voller Trachtenpärchen

Da fliegen die Herzerln! Es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu, es handelt sich auch nur um unbestätigte Gerüchte. Aber: Angeblich soll das Aufsteirern manchmal sogar besser funktionieren als so manche Datingplattform. Kein Wunder!
Beim Reden kommen ja bekanntlich die Leut’ z’samm, gut aufgelegt ist ohnehin wirklich jeder, der nach Graz kommt, bei einem Glaserl Wein kann der Blick in die Augen des Gegenübers dann durchaus schon auch einmal etwas tiefer werden. Und man hat von vorneherein etwas, das verbindet: die Lebensfreude! Das Steirische. Die Tradition. Die Freude an Genuss und Unterhaltung.
Immer wieder hören wir, dass sich zarte Bande, die beim Aufsteirern geknüpft wurden, durchaus danach – im realen Leben abseits der Tracht – dann auch noch intensiviert haben.
Das Aufsteirern verleiht Partnerschaften Flügel
Eines ist jedenfalls fix, das haben wir bei unserer Rundschau bestätigt bekommen: Wer als Paar durchs Leben geht, der genießt auch den gemeinsamen Ausflug zum Aufsteirern! Gemeinsame Freunde treffen, feiern, ausgelassen sein, Musik hören, sich zusammen durch die vielen Schmankerln kosten – das verleiht jeder Partnerschaft Flügel.
Und was noch nicht ist – das könnte durchaus beim Aufsteirern 2026 werden!
Kommentare
