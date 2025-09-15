Vorteilswelt
Fest belebt die Sinne

Herzen fliegen: Eine Stadt voller Trachtenpärchen

Steiermark
15.09.2025 07:00
Anna & Christopher, beide sind Lehrer in Feldbach, an der Volksschule und an der Mittelschule: ...
Anna & Christopher, beide sind Lehrer in Feldbach, an der Volksschule und an der Mittelschule: „Wir haben uns in der Schule kennengelernt und sind seit zweieinhalb Jahren zusammen.“(Bild: Jauschowetz Christian)

Da fliegen die Herzerln! Es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu, es handelt sich auch nur um unbestätigte Gerüchte. Aber: Angeblich soll das Aufsteirern manchmal sogar besser funktionieren als so manche Datingplattform. Kein Wunder!

0 Kommentare

Beim Reden kommen ja bekanntlich die Leut’ z’samm, gut aufgelegt ist ohnehin wirklich jeder, der nach Graz kommt, bei einem Glaserl Wein kann der Blick in die Augen des Gegenübers dann durchaus schon auch einmal etwas tiefer werden. Und man hat von vorneherein etwas, das verbindet: die Lebensfreude! Das Steirische. Die Tradition. Die Freude an Genuss und Unterhaltung.

Jeannine Rahimzadeh & Alexander Zimmermann: „Wir haben uns via Tinder kennengelernt und genießen das Fest im realen Leben."
Jeannine Rahimzadeh & Alexander Zimmermann: „Wir haben uns via Tinder kennengelernt und genießen das Fest im realen Leben.“(Bild: Jauschowetz Christian)

Immer wieder hören wir, dass sich zarte Bande, die beim Aufsteirern geknüpft wurden, durchaus danach – im realen Leben abseits der Tracht – dann auch noch intensiviert haben.

Sabine & Lorenz Schantl aus Graz: „Warum wir hier sind? Ganz einfach! Die schönen Trachten ...
Sabine & Lorenz Schantl aus Graz: „Warum wir hier sind? Ganz einfach! Die schönen Trachten anschauen, die entspannte Stimmung genießen, der erste Sturm muss sein, immer trifft man wen. Besser geht’s nicht.“(Bild: Jauschowetz Christian)
Verena Schmitt & Mario Theissl aus Groß St. Florian: „Wir sind jedes Jahr da, freuen uns darauf, ...
Verena Schmitt & Mario Theissl aus Groß St. Florian: „Wir sind jedes Jahr da, freuen uns darauf, Freunde zu treffen. Das geht von selbst, da muss man nix ausmachen.“(Bild: Jauschowetz Christian)
Louisa Rappold & Paul Hinterreiter aus Graz: „Wir sind seit einem Jahr zusammen, das ist unser ...
Louisa Rappold & Paul Hinterreiter aus Graz: „Wir sind seit einem Jahr zusammen, das ist unser erstes gemeinsames Aufsteirern. Uns gefällt es voll!“(Bild: Jauschowetz Christian)

Das Aufsteirern verleiht Partnerschaften Flügel 
Eines ist jedenfalls fix, das haben wir bei unserer Rundschau bestätigt bekommen: Wer als Paar durchs Leben geht, der genießt auch den gemeinsamen Ausflug zum Aufsteirern! Gemeinsame Freunde treffen, feiern, ausgelassen sein, Musik hören, sich zusammen durch die vielen Schmankerln kosten – das verleiht jeder Partnerschaft Flügel.

Und was noch nicht ist – das könnte durchaus beim Aufsteirern 2026 werden!

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
Porträt von Jörg Schwaiger
Jörg Schwaiger
Steiermark

