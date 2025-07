„Kärntner Krone“ sucht: Wer ist Ihr Herzensmensch?

Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen

Ob im Freundeskreis, in der Familie, im Verein oder am Arbeitsplatz: Wenn Sie jemanden kennen, der mit Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft unsere Welt ein Stück besser macht – in welcher Form auch immer – können Sie ihn ab heute in einer von drei Kategorien als Herzensmensch nominieren: