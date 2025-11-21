Bittere Diagnose: ÖFB-Legionär fällt länger aus!

Bittere Nachrichten für Maximilian Wöber! Der ÖFB-Teamverteidiger muss seine Hoffnungen auf ein Comeback im November begraben. Nach seinem Muskelbündelriss beim Pflichtspiel-Debüt für Werder Bremen verläuft die Genesung langsamer als erwartet.
Wie Bremens Leiter Lizenzbereich, Peter Niemeyer, gegenüber der „Bild“ bestätigt, wird der 27-Jährige wohl 2024 kein Pflichtspiel mehr bestreiten. „Bei Maxi dauert es leider länger. Die Heilung der Verletzung verläuft etwas langsamer als erhofft. Die Chancen sind gesunken, dass er dieses Jahr noch für uns um Punkte kämpfen kann“, sagt Niemeyer.
Training vielleicht noch heuer – aber kein Pflichtspiel
Immerhin: Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining noch vor dem Jahreswechsel scheint möglich. Auf einen Einsatz in der Liga wird Wöber dennoch bis 2026 warten müssen.
Wöber war im Sommer per Leihe von Leeds United an die Weser gewechselt und sollte bei Werder eigentlich eine wichtige Rolle in der Defensive einnehmen.
