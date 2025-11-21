Bittere Diagnose: ÖFB-Legionär fällt länger aus!

Wie Bremens Leiter Lizenzbereich, Peter Niemeyer, gegenüber der „Bild“ bestätigt, wird der 27-Jährige wohl 2024 kein Pflichtspiel mehr bestreiten. „Bei Maxi dauert es leider länger. Die Heilung der Verletzung verläuft etwas langsamer als erhofft. Die Chancen sind gesunken, dass er dieses Jahr noch für uns um Punkte kämpfen kann“, sagt Niemeyer.