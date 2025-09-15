Mit höherer Bildung steigt die Lebenserwartung

Mitverantwortlich für den Geburtenrückgang war auch der Anstieg des durchschnittlichen Fertilitätsalters: 2018 waren Frauen bei der Geburt ihrer Kinder durchschnittlich 30,86 Jahre alt, 2023 dann schon 31,17 Jahre. Mit dem Bildungsgrad steigt auch das Fertilitätsalter – bei Frauen mit Pflichtschulabschluss liegt es bei durchschnittlich 29,21 Jahren, bei Akademikerinnen bei durchschnittlich 33,50 Jahren. Der Anstieg in den vergangenen Jahren geht dabei vor allem auf das Konto der Frauen mit Pflichtschulabschluss, bei Akademikerinnen blieb es eher konstant bzw. ging 2023 sogar zurück.