Vermögen verloren

Bauer in Liebes-Falle: Mit heißen Bildern erpresst

Niederösterreich
31.01.2026 06:00
Die Frau drohte, pikante Fotos und Videos des Opfers im Internet zu veröffentlichen. ...
Die Frau drohte, pikante Fotos und Videos des Opfers im Internet zu veröffentlichen. (Symbolfoto)(Bild: sakkmesterke - stock.adobe.com)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Die Sehnsucht nach der großen Liebe wurde einem Landwirt in Niederösterreich zum Verhängnis. Denn die Blondine, die ihm den Kopf verdreht hatte, war nur auf sein Geld aus – und erpresste ihn mit pikanten Aufnahmen. Der Mann verlor ein Vermögen!

Für den Hofbesitzer, der den Frühling seines Lebens schon etwas überschritten hat, war es wohl die Liebe des Lebens – und die auch von den Eltern ersehnte Absicherung des agrarischen Erbes. Doch die um einige Jahre jüngere als blond beschriebene Erpresserin betrachtet den Mann offenbar als „Melkkuh.“

Perfide Falle 
Denn die skrupellose Frau – angeblich auch Mutter eines kleinen Kindes – stellte dem 55-jährigen Landwirt eine perfide Falle, indem sie drohte, die einst im intimen Vertrauen hergestellten und mehr als pikanten Fotos und Videos im Internet zu verbreiten. Das hätte den Niederösterreicher nicht nur in dessen kleinem Heimatort bloß gestellt.

Auch Geld der Eltern weg
Aus begreiflicher Scham, und um die Veröffentlichung des belastenden Materials zu verhindern, zahlte das Opfer der Erpresserin im Laufe der Jahre rund 350.000 Euro. Der Betroffene dürfte dafür auch auf die Ersparnisse der Eltern zugegriffen haben. Der völlig eingeschüchterte Mann soll der Kriminellen, die immer wieder am Anwesen auftauchte, auch zwei Autos „geschenkt“ haben.

Hof war in Gefahr
Erst als Leidensdruck und Verzweiflung zu groß wurden, weil der Bauernhof im entlegenen Seitental des Mostviertels verloren zu gehen drohte, wandte sich der Mann an die örtliche Polizei. Auf die Anzeige erfolgen nun intensive Ermittlungen gegen die verdächtige Inländerin. Im Raum stehen Erpressung und Nötigung. Die Geschichte einer ländlichen Tragödie!

Niederösterreich

