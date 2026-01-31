Bauer in Liebes-Falle: Mit heißen Bildern erpresst

Auch Geld der Eltern weg

Aus begreiflicher Scham, und um die Veröffentlichung des belastenden Materials zu verhindern, zahlte das Opfer der Erpresserin im Laufe der Jahre rund 350.000 Euro. Der Betroffene dürfte dafür auch auf die Ersparnisse der Eltern zugegriffen haben. Der völlig eingeschüchterte Mann soll der Kriminellen, die immer wieder am Anwesen auftauchte, auch zwei Autos „geschenkt“ haben.