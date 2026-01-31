Bauer in Liebes-Falle: Mit heißen Bildern erpresst

Die Sehnsucht nach der großen Liebe wurde einem Landwirt in Niederösterreich zum Verhängnis. Denn die Blondine, die ihm den Kopf verdreht hatte, war nur auf sein Geld aus – und erpresste ihn mit pikanten Aufnahmen. Der Mann verlor ein Vermögen!
Für den Hofbesitzer, der den Frühling seines Lebens schon etwas überschritten hat, war es wohl die Liebe des Lebens – und die auch von den Eltern ersehnte Absicherung des agrarischen Erbes. Doch die um einige Jahre jüngere als blond beschriebene Erpresserin betrachtet den Mann offenbar als „Melkkuh.“
Perfide Falle
Denn die skrupellose Frau – angeblich auch Mutter eines kleinen Kindes – stellte dem 55-jährigen Landwirt eine perfide Falle, indem sie drohte, die einst im intimen Vertrauen hergestellten und mehr als pikanten Fotos und Videos im Internet zu verbreiten. Das hätte den Niederösterreicher nicht nur in dessen kleinem Heimatort bloß gestellt.
Auch Geld der Eltern weg
Aus begreiflicher Scham, und um die Veröffentlichung des belastenden Materials zu verhindern, zahlte das Opfer der Erpresserin im Laufe der Jahre rund 350.000 Euro. Der Betroffene dürfte dafür auch auf die Ersparnisse der Eltern zugegriffen haben. Der völlig eingeschüchterte Mann soll der Kriminellen, die immer wieder am Anwesen auftauchte, auch zwei Autos „geschenkt“ haben.
Hof war in Gefahr
Erst als Leidensdruck und Verzweiflung zu groß wurden, weil der Bauernhof im entlegenen Seitental des Mostviertels verloren zu gehen drohte, wandte sich der Mann an die örtliche Polizei. Auf die Anzeige erfolgen nun intensive Ermittlungen gegen die verdächtige Inländerin. Im Raum stehen Erpressung und Nötigung. Die Geschichte einer ländlichen Tragödie!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.