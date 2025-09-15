Ukraine: Starlink-Ausfall entlang gesamter Front

Abhängig von der Gunst des Tech-Milliardärs

Diese Abhängigkeit von der Gunst Elon Musk macht die Ukraine umso verwundbar, als es in der Vergangenheit schon mehrfach Spannungen mit dem Tech-Milliardär gab. So habe Musk bei einer ukrainischen Gegenoffensive 2022 eine zeitweise Abschaltung der Satellitenverbindung über dem Gebiet Cherson angeordnet, berichtete Reuters. Im Jahr darauf weigerte sich der Milliardär, Starlink auf die Krim auszuweiten, um einen ukrainischen Angriff auf die russische Flotte zu unterstützen. Damit zog Musk deutliche Kritik aus Kiew auf sich.