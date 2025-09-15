Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebenswichtiges System

Ukraine: Starlink-Ausfall entlang gesamter Front

Ukraine-Krieg
15.09.2025 11:16
Ein Empfänger für das Satelliten-Internet Starlink in der Ukraine (Archivbild)
Ein Empfänger für das Satelliten-Internet Starlink in der Ukraine (Archivbild)(Bild: AFP/BULENT KILIC)

Bei Starlink, dem Satelliten-Internet von Elon Musk, hat es am Montag einen globalen Ausfall gegeben. In der Ukraine, wo das Netzwerk die von den russischen Invasoren zerstörte Kommunikationsinfrastruktur ersetzt, fiel das System entlang der Front aus. Das macht die Abhängigkeit schmerzhaft bewusst.

0 Kommentare

„Starlink ist erneut an der gesamten Front ausgefallen“, meldete der Kommandant der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert „Madyar“ Brovdi, laut „Kyiv Independent“ am Montagmorgen. Das System wird genutzt, um Kampfdrohnen zu steuern und Angriffe auf russische Positionen zu koordinieren.

Zweiter Ausfall in wenigen Monaten
Auf seiner Website teilte das Unternehmen mit, dass man mit einem weltumspannenden Ausfall zu kämpfen habe und nach der Ursache suche. Zugleich gingen zehntausende Störungsmeldungen auf der Website Downdetector ein. Wenig später erklärte Drohnen-Kommandant Brovdi auf Telegram, dass sich die Verbindung „schrittweise“ wieder aufbaue. Von Starlink gab es aber noch keine offizielle Gutmeldung. Es ist bereits der zweite Ausfall von Musks Satellitennetzwerk in wenigen Monaten.

Lesen Sie auch:
Starlink hat Tausende Satelliten, die in niedriger Umlaufbahn über der Erde unterwegs sind.
Software-Probleme
Musks Starlink für zwei Stunden ausgefallen
25.07.2025

In weiten Landesteilen der Ukraine ist Starlink überlebenswichtig geworden, seit die Kommunikationsinfrastruktur durch russische Angriffe vielfach zerstört wurde. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 hat Kiew mehr als 50.000 Starlink-Terminals erhalten, die für Internetzugang sorgen. Krankenhäuser, Schulen und die ukrainischen Truppen an Front hängen von dem Service ab.

Abhängig von der Gunst des Tech-Milliardärs
Diese Abhängigkeit von der Gunst Elon Musk macht die Ukraine umso verwundbar, als es in der Vergangenheit schon mehrfach Spannungen mit dem Tech-Milliardär gab. So habe Musk bei einer ukrainischen Gegenoffensive 2022 eine zeitweise Abschaltung der Satellitenverbindung über dem Gebiet Cherson angeordnet, berichtete Reuters. Im Jahr darauf weigerte sich der Milliardär, Starlink auf die Krim auszuweiten, um einen ukrainischen Angriff auf die russische Flotte zu unterstützen. Damit zog Musk deutliche Kritik aus Kiew auf sich.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Elon Musk
KiewUkraine
AusfallDrohne
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.293 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.590 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.878 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3622 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2227 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2093 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Ukraine-Krieg
Lebenswichtiges System
Ukraine: Starlink-Ausfall entlang gesamter Front
Wegen Putin-Drohnen
Trump an NATO: „Bin bereit, wenn Sie es sind“
Eskalation in Polen
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
Siedlung bombardiert
Über 20 Zivilisten bei russischem Angriff getötet
Russische Luftschläge
Kiewer Regierungssitz beinahe vollständig zerstört
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf