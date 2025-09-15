Aaron Gruen: „Es ging heute nur ums Überleben!“

Krämpfe kurz vor dem Ziel

Natürlich sei es nicht das gewesen, war er sich vorgenommen hatte. „Ich hatte mir das alles anders vorgestellt.“ Denn das Rennen entwickelte sich für ihn bald zu einem wahnsinnigen Härtetest. „Die erste Hälfte war noch ganz gut, bis zum 22. Kilometer lief es nach Plan. Aber dann war es, als ob sich ein Lichtschalter umgelegt hatte.“ Dennoch machte er nach dem Halbmarathon (65. in 1:07:39) noch sehr viele Plätze gut. Schließlich kamen bei Kilometer 41 aber auch noch Krämpfe im Oberschenkel und im Bauch hinzu. Trotz all diesen Problemen konnte er gegenüber der Rangliste vor dem Rennen sogar 38 Plätze gutmachen, was großartig war. Und schließlich war er 16. Europäer, was auch für ihn spricht.