Bad Tatzmannsdorf radelt auf der Überholspur dahin

Das Burgenland erlebt einen Rad-Boom. Und Bad Tatzmannsdorf zeigt, wie stark dieser Trend auch den Gesundheitstourismus prägt. Besonders im Herbst – rund jeder fünfte Urlaubsgast im Reduce Gesundheitsresort reist inzwischen mit eigenem Rad an. Weil die Nachfrage nach sicheren Abstellmöglichkeiten stetig wächst, hat das Resort die Kapazitäten erweitert. Neben den bisherigen Räumen wurden ein neuer Fahrradraum im Kurhotel II und ein zusätzlicher Radstall im Kurpark errichtet. Damit hat sich die Stellfläche verdreifacht.