Im Radlfieber

Bad Tatzmannsdorf radelt auf der Überholspur dahin

Burgenland
15.09.2025 11:00
Ja, mir san mit‘m Radl da: Die Fahrradoffensive steht im Reduce Gesundheitsresort ganz oben auf ...
Ja, mir san mit‘m Radl da: Die Fahrradoffensive steht im Reduce Gesundheitsresort ganz oben auf der Prioritätenliste(Bild: Fenz)

In Bad Tatzmannsdorf reagiert man auf die steigende Nachfrage: Fahrradraum, Radstall und geführte Touren ergänzen mittlerweile das umfassende Radangebot im Kurort.

Das Burgenland erlebt einen Rad-Boom. Und Bad Tatzmannsdorf zeigt, wie stark dieser Trend auch den Gesundheitstourismus prägt. Besonders im Herbst – rund jeder fünfte Urlaubsgast im Reduce Gesundheitsresort reist inzwischen mit eigenem Rad an. Weil die Nachfrage nach sicheren Abstellmöglichkeiten stetig wächst, hat das Resort die Kapazitäten erweitert. Neben den bisherigen Räumen wurden ein neuer Fahrradraum im Kurhotel II und ein zusätzlicher Radstall im Kurpark errichtet. Damit hat sich die Stellfläche verdreifacht.

Wer ohne eigenes Rad anreist, kann auf eine moderne E-Bike-Flotte zurückgreifen – vom gemütlichen Cityrad bis zum sportlichen E-Mountainbike. Ergänzend dazu bietet das Resort radfreundliche Services wie Reparatur- und Waschstationen, E-Ladestellen und Tourenempfehlungen. Kooperationen mit externen Partnern sichern Hilfe bei größeren Reparaturen. „Radfreundliche Services sind bei uns längst Standard“, betont Geschäftsführer Andreas Leitner. Zudem stehen Ausfahrten mit Tourguides sowie ein Fahrradstammtisch für den Austausch unter Gästen auf dem Programm.

Mit den E-Bikes haben auch weniger sportliche Burgenland-Fans ihre Freude.
Mit den E-Bikes haben auch weniger sportliche Burgenland-Fans ihre Freude.(Bild: Fenz)

Auch das Reduce Hotel Vital unterstreicht seine Ausrichtung auf Radurlaub: Es wurde als „Bed & Bike“-Betrieb zertifiziert. Nach ausgedehnten Touren sorgt ein Bad in den traditionellen Kohlensäurebädern für rasche Regeneration.

Auf dem Weg zu Österreichs Top-Raddestination
Der Boom in Bad Tatzmannsdorf ist eingebettet in eine Entwicklung im ganzen Land: Mit mehr als 3300 Kilometern bestens beschilderter Radwege, rund 100 Radrouten und 300 Sonnentagen im Jahr ist das Burgenland eine Top-Destination für Genussradler, Familien und Sportbegeisterte. Ob flache Strecken für entspannte Touren oder anspruchsvolle Trails am Geschriebenstein – die Auswahl ist vielfältig.

„Das Burgenland ist dank des milden Klimas wie gemacht fürs Radfahren – fast das ganze Jahr über“, sagt Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus. „Genau das macht uns so besonders. Deshalb investieren wir stark in den Ausbau der Infrastruktur, um Österreichs Top-Raddestination zu werden.“

