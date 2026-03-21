Die Gemeinde, in der die Mandeln blühen!

Aber warum gerade Mandeln? Schrammel zuckt die Schultern. „Nüsse und Mandeln gibt es seit eh und je in den Weingärten in und rund um Gols“, meint er. Allerdings wurden sie seltener, weil die Bäume bei der immer maschineller werdenden Arbeit in den Rieden störten. Also setzte man neben den Straßen nach – und die Bäume erfreuen die Menschen jetzt mit einem Blütenmeer. Auch die Mandeln werden übrigens verwertet. Gibt es genug, werden sie als „Golser Mandeln“ an Gäste verschenkt.