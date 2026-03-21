Die Gemeinde, in der die Mandeln blühen!

Egal ob man vom Kreisverkehr Weiden am See oder von Mönchhof nach Gols kommt: Auf beiden Seiten fährt man durch eine blühende Allee von Mandelbäumen in die Gemeinde.
Derzeit befinden sich Gehölze in Vollblüte. Gesetzt wurden sie ab 2007. Genauer gesagt, ab dem Zeitpunkt, als Hans Schrammel Bürgermeister wurde. „Wir haben uns das Ziel gesetzt pro Golser einen Baum zu setzen,“ schildert Schrammel. „Also etwa 4.500 Stück. Hans Lehner Senior hat die ersten 800 Bäume gezüchtet, sie uns geschenkt und sein Sohn, unser Umweltgemeinderat hat sie dann gesetzt.“ Danach bekamen sie die Baumsetzlinge von Heli Wendelin. Übrigens: Das Ziel wurde erreicht. Denn auch der jetzige Bürgermeister Kilian Brandstätter ließ die Bauminitiative weiterlaufen. „Wir sind bald auf zwei Stück pro Nase“, lachen die Herren.
Aber warum gerade Mandeln? Schrammel zuckt die Schultern. „Nüsse und Mandeln gibt es seit eh und je in den Weingärten in und rund um Gols“, meint er. Allerdings wurden sie seltener, weil die Bäume bei der immer maschineller werdenden Arbeit in den Rieden störten. Also setzte man neben den Straßen nach – und die Bäume erfreuen die Menschen jetzt mit einem Blütenmeer. Auch die Mandeln werden übrigens verwertet. Gibt es genug, werden sie als „Golser Mandeln“ an Gäste verschenkt.
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