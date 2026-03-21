Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Blütenmeer

Die Gemeinde, in der die Mandeln blühen!

Burgenland
21.03.2026 09:00
Bürgermeister Kilian Brandstätter, Umweltgemeinderat Hans Lehner, Bgm. a.D. Hans Schrammel.
Bürgermeister Kilian Brandstätter, Umweltgemeinderat Hans Lehner, Bgm. a.D. Hans Schrammel.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Egal ob man vom Kreisverkehr Weiden am See oder von Mönchhof nach Gols kommt: Auf beiden Seiten fährt man durch eine blühende Allee von Mandelbäumen in die Gemeinde. 

0 Kommentare

Derzeit befinden sich Gehölze in Vollblüte. Gesetzt wurden sie ab 2007. Genauer gesagt, ab dem Zeitpunkt, als Hans Schrammel Bürgermeister wurde. „Wir haben uns das Ziel gesetzt pro Golser einen Baum zu setzen,“ schildert Schrammel. „Also etwa 4.500 Stück. Hans Lehner Senior hat die ersten 800 Bäume gezüchtet, sie uns geschenkt und sein Sohn, unser Umweltgemeinderat hat sie dann gesetzt.“ Danach bekamen sie die Baumsetzlinge von Heli Wendelin. Übrigens: Das Ziel wurde erreicht. Denn auch der jetzige Bürgermeister Kilian Brandstätter ließ die Bauminitiative weiterlaufen. „Wir sind bald auf zwei Stück pro Nase“, lachen die Herren.

(Bild: Charlotte Titz)

Aber warum gerade Mandeln? Schrammel zuckt die Schultern. „Nüsse und Mandeln gibt es seit eh und je in den Weingärten in und rund um Gols“, meint er. Allerdings wurden sie seltener, weil die Bäume bei der immer maschineller werdenden Arbeit in den Rieden störten. Also setzte man neben den Straßen nach – und die Bäume erfreuen die Menschen jetzt mit einem Blütenmeer. Auch die Mandeln werden übrigens verwertet. Gibt es genug, werden sie als „Golser Mandeln“ an Gäste verschenkt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
21.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 11°
Symbol bedeckt
Güssing
-1° / 11°
Symbol bedeckt
Mattersburg
4° / 11°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
6° / 12°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
4° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
105.308 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
103.738 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
100.481 mal gelesen
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1966 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1564 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1014 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Mehr Burgenland
In Mathe und Deutsch
Burgenlands Volksschüler weit über Durchschnitt
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Warten auf Geld
Leihfirma pleite – und Ärger geht immer weiter
Nach wenigen Monaten
„Auf eigenen Wunsch“: ÖVP verliert Kampagnenchef
Gutgläubiger Freund
„Wusste nicht, dass er geistig eingeschränkt ist“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf