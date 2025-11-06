So wird auf Adventmärkten für Sicherheit gesorgt

Zudem wird es rund um das Marktgebiet, zu den Öffnungszeiten, Zufahrtssperren geben. In Form mobiler Anti-Terror-Poller. Stichwort Anschlag mit Fahrzeugen. „Die Sperren kommen bei uns grundsätzlich schon seit acht Jahren zum Einsatz. Allerdings waren diese bis dato immer versetzt aufgestellt – damit kleinere Fahrzeuge immer noch in Schlangenlinien durchkommen konnten. Heuer haben wir uns gemeinsam mit der Polizei aber für Totalsperren entschieden. Einsatzfahrzeuge natürlich ausgenommen – deswegen auch die mobilen Poller“, erklärt Pierre Bechler, der Geschäftsführer vom Stadtmarketing Villach.