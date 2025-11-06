ATP-Finals: Sinner und Alcaraz kennen ihre Gegner!

Auger-Aliassime nimmt aktuell den achten und letzten Qualifikationsplatz für das Saison-Abschlussturnier der Männer ein, Musetti würde ihn aber mit einem Titelgewinn beim laufenden Turnier in Athen noch aus dem elitären Feld verdrängen. An den ersten sechs Spieltagen werden in Gruppenspielen die insgesamt vier Aufsteiger ins Semifinale ermittelt, ab dem es Ende nächster Woche im K.o.-System um den Titel geht. Im Vorjahr entschied Sinner das Finale gegen Fritz für sich.